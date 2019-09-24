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24 сентября 2019, вторник, 15:26 16
Экономика 2019-09-24T15:33:45+03:00
Українські Новини
НКРЭКУ снизила на 33% тариф на покупку-продажу электроэнергии на "внутрисуточном" и рынке "на сутки вперед"

НКРЭКУ снизила на 33% тариф на покупку-продажу электроэнергии на "внутрисуточном" и рынке "на сутки вперед"

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) снизила на 33,3% или на 0,97 гривен/МВт-ч до 1,94 гривен/МВт-ч тариф на покупку-продажу электрической энергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и на "внутрисуточном рынке".

Данное решение было принято на заседании НКРЭКУ 24 сентября, передают Українські Новини.

Отмечается, что данное решение было принято в связи с обращением государственного предприятия "Оператор рынка".

"С 1 октября 2019 года вместо 2,91 гривен за МВт-ч (без НДС), производители электроэнергии, электропоставщиков, трейдеры и крупные потребители за осуществление операций по купле-продаже электроэнергии на РСВ и ВСР будет платить 1,94 гривен за МВт-ч (без НДС)", - говорится в сообщении "Оператора рынка".

Данный тариф начнет действовать с 1 октября, но не ранее дня, следующего за днем ​​его опубликования в официальном печатном издании - газете "Урядовый кур'єр".

Как сообщали Українські Новини, Герус заявил, что цену на электроэнергию можно снизить минимум на 10%.

Тем временем национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявляет, что средневзвешенная цена на электрическую энергию для промышленности выросла на 29,22%, или на 472 гривны/МВт-ч до 2 090 гривен/МВт-ч после запуска новой модели рынка.

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