НКРЭКУ снизила на 33% тариф на покупку-продажу электроэнергии на "внутрисуточном" и рынке "на сутки вперед"

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) снизила на 33,3% или на 0,97 гривен\/МВт-ч до 1,94 гривен\/МВт-ч тариф на покупку-продажу электрической энергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и на "внутрисуточном рынке".\r\nДанное решение было принято на заседании НКРЭКУ 24 сентября, передают Українські Новини.\r\nОтмечается, что данное решение было принято в связи с обращением государственного предприятия "Оператор рынка".\r\n"С 1 октября 2019 года вместо 2,91 гривен за МВт-ч (без НДС), производители электроэнергии, электропоставщиков, трейдеры и крупные потребители за осуществление операций по купле-продаже электроэнергии на РСВ и ВСР будет платить 1,94 гривен за МВт-ч (без НДС)", - говорится в сообщении "Оператора рынка".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nДанный тариф начнет действовать с 1 октября, но не ранее дня, следующего за днем его опубликования в официальном печатном издании - газете "Урядовый кур'єр".\r\nКак сообщали Українські Новини, Герус заявил, что цену на электроэнергию можно снизить минимум на 10%.\r\nТем временем национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявляет, что средневзвешенная цена на электрическую энергию для промышленности выросла на 29,22%, или на 472 гривны\/МВт-ч до 2 090 гривен\/МВт-ч после запуска новой модели рынка.