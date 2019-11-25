Україна і МВФ обговорюють, як не допустити повернення націоналізованих банків екс-власникам, - радник Зеленського

Україна і МВФ обговорюють, як не допустити повернення націоналізованих банків екс-власникам, - радник Зеленськ

Радник Президента Володимира Зеленського Олег Устенко зазначає, що Україна і МВФ обговорюють можливість закріплення в законодавстві норм, які б унеможливили повернення націоналізованих банків колишнім власникам.

Про це він повідомив в інтерв'ю на Youtube-каналі видання "Політека", передають Українські Новини.

"Йдеться про можливе прийняття законодавства, яке б не дало можливості повернення банків, які тоді були націоналізовані, у руки колишніх власників. Але це не означає, що це рішення абсолютно повністю знижує юридичну сторону питання", - сказав Устенко.

Він додав, що питання земельної реформи винесене за рамки переговорів з МВФ.

"Питання ринку землі винесені за рамки переговорів з МВФ. Це наш порядок денний", - сказав Устенко.

Як повідомляли Українські Новини, місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом відвідала Україну в період з 14 по 22 листопада 2019 року і залишила країну, зазначивши просування в реформах. Україна обговорює з МВФ умови відкриття нової трирічної програми співпраці. Перед приїздом місії Прем'єр-міністр Олексій Гончарук спростовував інформацію про припинення співпраці з Міжнародним валютним фондом до стягнення коштів з колишніх акціонерів Приватбанку.

Тим часом колишній власник Приватбанку Ігор Коломойський вважає, що Україні пора відмовитися від МВФ і налагоджувати відносини з Росією. Коломойський вважає, що найближчим часом поверне собі банк.