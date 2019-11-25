Жовтий рівень небезпеки: українців попереджають про ожеледицю та туман

Сьогодні, 25 листопада, в більшості західних областей країни вранці ожеледь та туман. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"За прогнозами Укргідрометцентру, вранці 25 листопада в більшості західних областей ожеледь, туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:



знизити швидкість руху;



при наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;



тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;



при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;



уникати різких маневрів на дорозі.



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