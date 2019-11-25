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25 листопада 2019, понеділок, 09:25 6
Суспільство 2019-11-25T09:26:39+02:00
Українські Новини
Жовтий рівень небезпеки: українців попереджають про ожеледицю та туман

Жовтий рівень небезпеки: українців попереджають про ожеледицю та туман

Туман, ДСНС України, Ожеледь, жовтий рівень
Ожеледь. Фото: Держнс
Ожеледь. Фото: Держнс

Сьогодні, 25 листопада, в більшості західних областей країни вранці ожеледь та туман. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"За прогнозами Укргідрометцентру, вранці 25 листопада в більшості західних областей ожеледь, туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:


знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці осені на зміну морозам і вітрам прийде різке потепління і дощі.

Вже 29 листопада, майже по всій території України очікується дощ, місцями з мокрим снігом.

Раніше київський туман дістався до Чорнобильської зони.

Також через скандал про забруднене повітря в Україні проведуть незалежні вимірювання.

Тим часом, синоптики розповіли, що в грудні буде тепліше, ніж за багато років.

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