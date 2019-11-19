Температурные рекорды и снегопады: синоптики дали прогноз погоды на декабрь

И пока холодный воздух постепенно заходит в Украину, синоптики рассказали, что в декабре будет теплее, чем за многие годы. Об этом сообщает "Метеопрогноз".

Так, сообщается, что в Восточной Европе отклонение от средней температуры в первый месяц зимы ожидается в пределах 3 градусов по Цельсию. Погода будет влажной и сырой, ожидаются осадки мокрого снега с дождем. Однако сильных морозов не предвидится, а это означает, что украинцев ждет теплый декабрь.

Специалисты не исключают, что месяц установит температурные рекорды. А похолодание и снегопады появятся во второй половине декабря.

В то же время британские метеорологи дают пугающий прогноз на декабрь для Украины. Они предупреждают, что в начале зимы произойдет резкое похолодание, температура упадет до -20ºС. А значительное потепление наступит лишь в феврале 2020 года.

По данным специалистов, в декабре нашу часть континента посетят холодные воздушные массы из Сибири. Этот фактор и сыграет ключевую роль в резком похолодании.

Холод надвигается в Украину. Карта: Наталья Диденко

Как сообщали Українські Новини, зима обещает быть как теплой, так и рекордно холодной с сильными снегопадами. А пока синоптики изменили прогноз погоды на ноябрь.