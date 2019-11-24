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24 листопада 2019, неділя, 10:35 25 Документ
Зовнішня політика 2019-11-24T13:00:02+02:00
Українські Новини
Держдеп США оприлюднив 100 сторінок записів про відносини Трампа з Україною

Держдеп США оприлюднив 100 сторінок записів про відносини Трампа з Україною

Джо Байден, Дональд Трамп, Володимир Зеленський, українсько-американські відносини, Україна-США, Держдеп США, імпічмент Трампа
Держдеп США. Фото: tnr.com
Держдеп США. Фото: tnr.com

Державний департамент США оприлюднив майже 100 сторінок записів про стосунки адміністрації Дональда Трампа з Україною.

Документ був оприлюднений у відповідь на позов American Oversight.

Серед записів, провадження включає електронні листи, що підтверджують численні контакти в березні 2019 року між державним секретарем Майком Помпео і адвокатом Трампа Руді Джуліані, принаймні, одному з яких сприяла помічниця президента Трампа Мадлен Вестерхаут.

Американський нагляд перевіряє провадження, щоб оцінити, чи повністю Державний департамент виконав розпорядження суду.

"Ми бачимо, чому Майк Помпео відмовився надати цю інформацію Конгресу. Це показує, що Руді Джуліані звертався в Овальний кабінет до секретаря Помпео, щоб полегшити наклепницьку кампанію Джуліані проти посла США", - йдеться в заяві американського виконавчого директора з нагляду Остіна Еверса.

Наголошується, що це тільки перший раунд розкриття інформації. Докази будуть тільки погіршуватися для адміністрації, оскільки її кам'яна стратегія валиться перед особою судових наказів.

Цей позов є лише одним з декількох дій американського нагляду, щоб забезпечити прозорість розслідування щодо України. Найближчим часом очікується розкриття іншої інформації, у зв'язку з сильним запереченням адміністрації.

Як повідомляли Українські Новини, у справі про імпічмент президента США, Трамп заявив, що йому не потрібна допомога України для перемоги на виборах-2020. Раніше Трамп пообіцяв опублікувати текст першої бесіди з Зеленським.

Тим часом Володимир Зеленський заперечує висування США умови розслідування справи проти сина колишнього віце-Президента США Джо Байдена, а дипломат розповів, що Трамп хотів почути від Зеленського всього три слова.

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