Українцям перестали видавати лікарняні листки: як отримати виплати

Крім того, що в Україні розгорівся скандал через призупинення виплат декретних та лікарняних Фондом соцстрахування, працівникам перестали видавати лікарняні, а замість них лікарі виписують довідку про тимчасову непрацездатність. З таким документом отримати лікарняні виплати неможливо, оскільки підставою для отримання допомоги є листок непрацездатності, повідомляє "Сегодня".

В чому проблема

За словами лікарів кількох лікарень Києва, медустанови по всій Україні не отримують бланки листів.

"Лікарняних немає і не тільки в Києві, така проблема по всій Україні. Ми зверталися до Міністерства охорони здоров'я, чекаємо бланки", - повідомили на гарячій лінії Департаменту охорони здоров'я КМДА.

Водночас Міністерство охорони здоров'я заперечує проблеми і перекидає відповідальність за відсутність листків на місцеві департаменти охорони здоров'я. Попри це на сайті відомства опублікована інформація, про те, що 28 жовтня МОЗ провело торги на друк 3,89 млн бланків непрацездатності. Тільки в понеділок, 18 листопада, відомство підписало договір з переможцем аукціону, поліграфічним комбінатом "Зоря". До кінця року бланки листків непрацездатності будуть доставлені в регіони, повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Як отримати лікарняні виплати

Зараз замість лікарняного лікар дає довідку з діагнозом, своїм підписом та мокрою печаткою. Але в бухгалтерії її не приймуть для оплати лікарняного.

"Довідки не можуть бути представлені до оплати, а мають бути замінені на бланк листка непрацездатності після відновлення їх забезпечення в медустановах", – говорить сімейний лікар Олександр Подлесоцкій.

Коли з'явиться розпорядження МОЗ про розподіл бланків, лікарні зможуть отримати лікарняні листи. Тому після надходження в лікарні бланків працівники повинні обміняти довідки на лікарняні. Тільки після цього підприємства і Фонд соціального страхування зможуть оплатити дні непрацездатності.

"Тримайте зв'язок зі своїм лікарем, він скаже, коли бланки будуть, і вам замінять довідку на справжній листок непрацездатності. Зараз вам цю довідку дають, щоб у вас на роботі знали, що ви не гуляли, а дійсно хворіли. Така ситуація, на жаль, по всій Україні", – пояснили на гарячій лінії міністерства.

Електронні лікарняні – коли запустять

Перехід на електронні лікарняні мав відбутися ще в 2018 році. Національна служба здоров'я планує це зробити в 2020 році. Однозначно, що при впровадженні електронного лікарняного лист непрацездатності можна буде отримати простіше в обхід корупційних схем.

Коли запустять електронний реєстр, лікареві, щоб відкрити лікарняний, треба буде під своїм ім'ям внести в спеціальну програму ідентифікаційний номер платника податків. До імені пацієнта автоматично підтягнеться місце роботи та посада. Далі лікар ставить свій електронний підпис, і лікарняний лист вирушає до Фонду соцстрахування. Роботодавець у цей же день зможе увійти в систему і перевірити, чи дійсно співробітник на лікарняному. Але у нього буде обмежений доступ – він не зможе бачити дані про хвороби співробітника. Такі зміни анонсував Фонд соцстрахування на початку цього року.

Варто зазначити, що в багатьох країнах світу лікарняних листів немає. Практика лікарняних документів дісталася Україні від Радянського Союзу. Там, де працює медстрахування, в контракті зі співробітником прописується, скільки днів він може пропускати через хворобу, і це буде оплачено роботодавцем.

Як повідомляли Українські Новини, раніше міністр Кабміну Дмитро Дубілет анонсував разом зі скасуванням трудових книжок запуск "електронного лікарняного". Тим часом в МОЗ підрахували, що взимку майже 6 млн людей можуть перехворіти на грип, кращою профілактикою якого, за рекомендаціями міністерства, є вакцинація.