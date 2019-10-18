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18 октября 2019, пятница, 12:13 754
Кабмин 2019-10-18T12:16:08+03:00
Українські Новини
Трудовые книжки в Украине отменят до конца этого года, - Дубилет

Трудовые книжки в Украине отменят до конца этого года, - Дубилет

Кабмин, Дмитрий Дубилет, электронный документооборот, трудовые книжки
Трудовая книжка.
Трудовая книжка.

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет надеется на переход на електронный документооборот и отмену трудовых книжек до конца 2019 года. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Электронный обмен документами "дожмем" уже в этом году. Отмена обязательных трудовых книжек. Запущен законопроект и постановления Кабмина, а также начата техническая работа. Об этом уже писал. Надеюсь, отменим до конца года", - написал он. 

При этом Дубилет подчеркнул, что переход на электронный документооборот должен был начаться с 1 октября, однако перевести большое количество сотрудников на новый формат работы внутри ведомства оказалось затруднительным. По словам министра, в течении 3-6 месяцев бизнес-процессы внутри Кабмина будут переведены в цифровой формат, после чего трансформации начнутся и в других государственных органах.

Кроме этого, Дубилет анонсировал запуск проекта “Электронные больничные”, нескольких других "крутых" проектов и около 50 проектов помельче.

Раньше Українські Новини писали, как изменится Трудовой кодекс. Тем временем субсидии заставляют украинцев отказываться от официального трудоустройства. Также эксперт назвал главный социальный риск отмены трудовых книжек.

Больше новостей о: Кабмин Дмитрий Дубилет электронный документооборот трудовые книжки

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