Стало известно, когда Фонд соцстрахования возобновит выплаты больничных и декретных

Фонд социального страхования проведет внеочередное заседание для возобновления выплат застрахованным лицам 26 ноября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда, передают Українські Новини.

"В связи с критической ситуацией, сложившейся в Фонде социального страхования Украины с финансированием средств на выплату материального обеспечения застрахованным лицам председатель правления Владимир Саенко обратился к членам правления о срочном проведении 26 ноября внеочередного заседания правления фонда", - говорится в нем.

В сообщении отмечается, что финансирование временно не производится в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению, утвержденных бюджетом фонда.

При этом для возобновления выплат необходимо внести изменения в бюджет фонда на 2019 год, а Министерство социальной политики как орган государственного надзора за фондом по согласованию с Министерством финансов должно представить проект внесения соответствующих изменений на утверждение Кабинета Министров.

"Сразу после их принятия выплаты будут возобновлены", - говорится в сообщении фонда.

В свою очередь заместитель министра соцполитики Олег Коваль на брифинге в четверг заявил, что денежные средства на счету фонда имеются и выплаты будут возобновлены как только будет урегулирован вопрос с руководством фонда.

"Оснований для приостановления (выплат) нет. Деньги фонда есть. На вчера это было приблизительно 427 млн гривен, на сегодня уже около 550 млн гривен, до конца месяца будет еще 860 млн гривен. Выплаты будут возобновлены как только мы урегулируем вопрос с руководством фонда социального страхования", - сказал он.

Также, согласно распоряжению Кабмина №1047, 15 ноября правительство назначило 7 уполномоченных представлять интересы государства в правлении фонда – замминистра финансов Юрия Джигиря, директора департамента Минфина Сергея Диденко, советника министра соцполитики Оксану Жолнович, замдиректора департамента минсоцполитики Валерия Заднипрянца, замминистра соцполитики Коваля, руководителя экспертной группы директората минсоцполитики Елену Фаримец и начальника управления Минсоцполитики Ольгу Черванчук.

Как сообщали Українські Новини, Минсоцполитики обещает возобновить выплаты больничных и декретных, которые остановил Фонд соцстраха.

Ранее Фонд соцстрахования остановил выплаты больничных и декретных в Украине.