Зимой почти 6 млн человек в Украине могут переболеть гриппом, - Минздрав

В течение сезона 2019-2020 симптомы гриппа и ОРВИ могут возникнуть у 4,8 млн до 6,7 млн украинцев, сообщает Центр общественного здоровья о Минздрава в Facebook. Эпидемический порог для нового сезона составит 476,7 на 100 тыс. населения. "В течение сезона гриппом и ОРВИ 2019\/2020 переболеет от 4,8 млн до 6,7 млн человек согласно последним данным. Важно помнить, что: грипп - это высокозаразное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти. Грипп имеет симптомы, похожие на признаки ОРВИ, но гораздо опаснее", - говорится в сообщении. Ожидаются две волны подъема заболеваемости: в декабре и в конце января - начале февраля, с возможным пиком на 4-й неделе 2020 года. Как сообщали Українські Новини, лучшая профилактика гриппа - это ежегодная вакцинация, которая уменьшает риск заболеть гриппом и серьезных осложнений, госпитализации и смерти. Вакцина защищает от всех актуальных штаммов гриппа, является безопасной и эффективной. Напомним, Министерство здравоохранения Украины рекомендует начинать вакцинацию по специальному календарю.