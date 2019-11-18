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18 ноября 2019, понедельник, 15:59 299
Общество 2019-11-18T16:04:57+02:00
Українські Новини
Зимой почти 6 млн человек в Украине могут переболеть гриппом, - Минздрав

Зимой почти 6 млн человек в Украине могут переболеть гриппом, - Минздрав

Грипп, эпидемия, Болезнь, Минздрав, ОРВИ
Грипп. Фото: freepick
Грипп. Фото: freepick

В течение сезона 2019-2020 симптомы гриппа и ОРВИ могут возникнуть у 4,8 млн до 6,7 млн украинцев, сообщает Центр общественного здоровья о Минздрава в Facebook.

Эпидемический порог для нового сезона составит 476,7 на 100 тыс. населения.

"В течение сезона гриппом и ОРВИ 2019/2020 переболеет от 4,8 млн до 6,7 млн человек согласно последним данным. Важно помнить, что: грипп - это высокозаразное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти. Грипп имеет симптомы, похожие на признаки ОРВИ, но гораздо опаснее", - говорится в сообщении.

Ожидаются две волны подъема заболеваемости: в декабре и в конце января - начале февраля, с возможным пиком на 4-й неделе 2020 года.

Как сообщали Українські Новини,  лучшая профилактика гриппа - это ежегодная вакцинация, которая уменьшает риск заболеть гриппом и серьезных осложнений, госпитализации и смерти. Вакцина защищает от всех актуальных штаммов гриппа, является безопасной и эффективной.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины рекомендует начинать вакцинацию по специальному календарю

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