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23 листопада 2019, субота, 13:33 11
Суспільство 2019-11-23T13:46:03+02:00
Українські Новини
У Києві пройшов Транс-марш до дня пам'яті жертв трансфобії: є затримані

У Києві пройшов Транс-марш до дня пам'яті жертв трансфобії: є затримані

Марш, Нацполіція, Марш рівності, Затримані

В Києві, коли в Україні відзначається 86-я річниця Голодомору 1932-1933 років, на Михайлівській площі пройшов Транс-Марш, присвячений Міжнародному дню пам'яті трансгендерних людей, загиблих внаслідок трансфобії.

Як повідомляє Громадське, в Україні марш до Дня пам'яті проводиться з 2016 року. В цьому році Транс-марш почали мітингом, під час якого учасники згадали загиблих.

Також організатори заявили, що хочуть почути позицію нової влади щодо трансгендерних людей, а також хочуть висунути вимоги щодо оновлення клінічного протоколу, що регулює процедуру трансгендерної переходу і введення гендерної ідентичності в антидискримінаційне законодавство.

Міжнародний день пам'яті трансгендерних людей, загиблих внаслідок трансфобії відзначають 20 листопада.

Транс-Марш в Києві Фото: hromadskeТранс-Марш в Києві Фото: hromadske

Марш охороняла Нацполиция, зокрема поліція діалогу і кінна поліція.

Поряд з Транс-маршем вийшли люди на контракцію. Противники маршу пам'яті трансгендерних людей намагалися прорвати кордон поліції. Правоохоронці затримали чоловіка на контракції пам'яті трансгендерних людей в Києві.

Як повідомляли Українські Новини, на марші рівності у Харкові ультраправі напали на поліцію і намагалися зірвати акцію.

Раніше в Одесі пройшов Марш рівності - затримані три людини.

Раніше група осіб готувала провокації на Марші рівності у Києві - їм "світить" до 7 років в'язниці.

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