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23 ноября 2019, суббота, 06:30 343
Общество 2019-11-23T06:30:02+02:00
Українські Новини
Сегодня день памяти жертв Голодомора: программа мероприятий в Киеве

Сегодня день памяти жертв Голодомора: программа мероприятий в Киеве

Голодомор, Годовщина, День памяти жертв Голодомора
Голодомор.
Голодомор.

В субботу, 23 ноября в Украине отмечается 86-я годовщина Голодомора 1932-1933 годов. В этот период в результате искусственно созданного голода погибло больше 7 миллионов украинцев. Траурный день уже трациционно сопровождается мероприятиями, направленными на осветление произошедшего и проявления национальной скорби, почитание памяти жертв. О программе мероприятий в Киеве расскажут Українські Новини.

В частности, как сообщает КГГА, в субботу на территории Киева будет приспущен государственный флаг Украины. Также ограничат проведение мероприятий развлекательного содержания и внесут изменения в программы коммунальных средств массовой информации.

Официальные траурные мероприятия с участием представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественности, духовенства, иностранных гостей пройдут на территории Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" (ул. Лаврская, 3).

В этот день в 16:00 будет объявлена ​​минута молчания в память жертв голодоморов, а также пройдет всеукраинская акция "Зажги свечу". В это время каждый желающий может приобщиться к памяти погибших соотечественников и установить свечу на подоконнике.

Участники украинской антарктической экспедиции на станции "Академик Вернадский" зажгут 12 свечей в память о жертвах Голодомора.

Также, как сообщает сайт Национального антарктического научного центра, всеукраинская акция "Зажги свечу" пройдет и в 15 тысячах километров от Киева, на антарктической станции "Академик Вернадский". В эту субботу 12 полярников - команда двадцать четвёртой украинской антарктической экспедиции - соберется вместе и зажжет 12 свечей, вспоминая более 7 миллионов украинцев, которые в 1932-1933 гг. погибли от искусственного голода, устроенного коммунистическим сталинским режимом.

По словам начальника станции Игоря Дикого, команда полярников решила провести эту траурную акцию не по местному времени, а по киевскому вместе со всей Украиной. Учитывая разницу во времени, полярники зажгут свечи, когда в этой части ледяного континента будет 11-й час утра.

Также в 13:00 пройдет пикет у посольства Германии, с целью обратить внимание МИД ФРГ на безнравственность и циничность их возражений против признания Бундестагом Голодомора геноцидом украинцев. Акция пройдет под лозунгом "Голодомор - это геноцид, а не игра политиков!". Участники акции передадут символический подарок для госсекретаря МИД ФРГ Михаэля Рота, который отрицает, что Голодомор украинцев - это геноцид.

Также акции пройдут возле всех дипломатических ведомств России в Украине с целью напомнить кто виноват в смертях миллионов украинцев во время Голодомора-геноцида. Представители "Объединения добровольцев" совместно с активистами "Всемирного движения патриотов Украины" у всех дипломатических ведомств России в Украине напомнят детоубийцам кто виноват в смертях миллионов украинцев.

Акции состоятся:

14:00 - у генерального консульства РФ в Харькове (ул. Максимилианская, 22).
14:00 - у генерального консульства РФ в Одессе (Гагаринское плато, 14).
15:00 - у генерального консульства РФ во Львове (ул. Левицкого, 95).

Как сообщали Українські Новини, Львовский городской совет решил выплатить по 2 тыс. гривен всем местным жителям, пережившим Голодомор 1932-1933 годов на территории Украины.

В Киевском архиве в материалах уголовного дела обнаружен кусочек хлеба, спрятанный во время Голодомора.

Ранее Комитет по иностранным отношениям Сената США (верхняя палата Конгресса) утвердил резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

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