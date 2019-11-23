Війна на Донбасі: штаб ООС назвав втрати бойовиків за тиждень

9 бойовиків вбито і 10 поранено внаслідок бойових дій в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) з 16 по 22 листопада.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"За інформацією розвідки збройних сил, з 16 по 22 листопада 2019 року втрати збройних формувань Російської Федерації склали 19 осіб. 9 окупантів були ліквідовані, а ще 10 чоловік - це санітарні втрати. Крім того, минулого тижня російські окупаційні війська втратили один БПЛА (безпілотний літальний апарат)", - сказано в ньому.

Наголошується, що у разі загрози життю і здоров'ю, захоплення територій, проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці Об'єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику.

Як повідомляли Українські Новини, 12 бойовиків були вбиті і 16 поранені в результаті бойових дій в зоні операції Об'єднаних сил з 8 по 15 листопада. 33 бойовика вбито і 63 були поранені в результаті бойових дій в зоні операції Об'єднаних сил в жовтні. 11 листопада практична фаза розведення військ завершилася в районі Петровського і Богданівки. А в Генштабі заявили, що після розведення військ в Золотому обстрілу не було.

Тим часом більшість українців проти припинення військових дій і визнання "ДНР" і "ЛНР".