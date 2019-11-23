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23 листопада 2019, субота, 09:14 4
Верховна Рада і партії 2019-11-23T09:25:07+02:00
Українські Новини
"Слуга народу" готує Трускавець-2: депутатів навчать цифрової грамотності

"Слуга народу" готує Трускавець-2: депутатів навчать цифрової грамотності

Депутат, Слуга народа, Партія

Лідер політичної партії "Слуга народу", нардеп Олександр Корнієнко заявив про намір провести "Трускавець-2" для народних обранців, зокрема, щоб дати їм знання з цифрової грамотності.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на інтерв'ю Корнієнко для "Радіо НВ".

"У нас вже є декілька партнерів, які готові, коли трохи стихне цей наш весь процес, у нас є ідея зробити "Трускавець-2" десь між сесіями – можливо, в кінці січня. І ми обов'язково туди включимо цей пункт (цифрової грамотності - ред) і пункт про декларування," - повідомив депутат.

Видання повідомляє, що цифрової грамотності нардепів хочуть навчати, щоб убезпечити їх від спілкування з пранкерами, надати їм необхідні знання з перевірки та захисту спілкування в месенджерах.

Як повідомляли Українські Новини, 28 липня депутати команди "Зе" прибули в Трускавець, де проводився тренінг для майбутніх депутатів від партії "Слуга народу", за яку проголосували 43,16% (6,3 млн) виборців на виборах у Верховну Раду.

3 серпня в готелі Rixos в Трускавці, де очікували Зеленського в школі "Слуга народу" посилили заходи безпеки. В готелі встановлювали межі, працівники УДО просили майбутніх депутатів роззутися. Там Президент Володимир Зеленський провів зустріч з новообраними і попередив їх про неприпустимість пропуску пленарних засідань або "договорняків".

4 серпня новообрані депутати від "Слуги народу" поїхали з Трускавця чотирма купейними вагонами.

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Слуга народу. Фото: DW
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