МВФ знає, що мені повернуть Приватбанк, - Коломойський

Олігарх, бізнесмен і колишній співвласник Приватбанку Ігор Коломойський вважає, що найближчим часом поверне собі банк. Про це він сказав у коментарі Kyiv Post, повідомляє "Європейська правда".

"Міжнародний валютний фонд знає, що Приватбанк буде повернутий (мені) найближчим часом", - заявив олігарх.

Він також додав, що йому невідомо, чому підконтрольний йому Нікопольський завод феросплавів викупив на рік оренду парковки перед головним офісом Приватбанку у Дніпрі. За його словами, завод справделиво вимагає "компенсації від Привату".

"Якщо Приватбанк продовжить так себе вести, я думаю, що працівники заводу можуть і зайти до Приватбанку", - сказав Коломойський, маючи на увазі, що робітники можуть штурмувати банк.

Як повідомляли Українські Новини, багатомільярдні борги Коломойського визнані недійсними, але Приватбанк хоче оскаржити рішення суду. Тим часом суд розгляне законність націоналізації Приватбанку 19 грудня, а в Євросоюзі заявили, що можуть припинити допомагати Україні через Коломойського.

NYT писав, що Коломойський запропонував відмовитися від МВФ і налагодити відносини з Росією.