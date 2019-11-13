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13 ноября 2019, среда, 15:06 381
Экономика 2019-11-13T15:11:33+02:00
Українські Новини
Суд рассмотрит законность национализации Приватбанка 19 декабря

Суд рассмотрит законность национализации Приватбанка 19 декабря

Приватбанк, Национализация, Национализация Приватбанка, Игорь Коломойский

Шестой апелляционный административный суд 19 декабря рассмотрит апелляцию на решение Окружного административного суда Киева от 18 апреля 2019 года об отмене национализации Приватбанка.

Об этом свидетельствуют данные суда, передают Українські Новини.

Дело №826/7432/17 будет рассмотрено в 10:00 коллегией судей, в которую вошли Евгений Чаку, Евгений Мезенцев, Виталий Файдюк.

Истец по этому делу - Игорь Коломойский, а апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции подали Министерство финансов, Приватбанк, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальный банк, Кабинет Министров и Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Украины Алексей Гончарук убежден, что олигархи еще никогда не имели так мало влияния на власти страны, как сейчас.

Тем временем многомиллиардные долги Коломойского признаны недействительными.

Коломойский предложил отказаться от МВФ и наладить отношения с Россией.

Ранее  Владимир Зеленский заявил, что хочет предложить Коломойскому отдать большую сумму на социальные проекты и восстановление Донбасса, а если он откажется, то он не боится потерять поддержку его телеканала и самого олигарха.

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