Холодницький в жовтні отримав зарплату на 91 тисячу більше, ніж у вересні

Заробітна плата заступника генерального прокурора - спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницкого за жовтень склала 184 167 гривень.

Про це йдеться у відповіді Генеральної прокуратури на запит Українських Новин.



Оклад прокурора склав 63 432 гривні. Зарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат і премій.



При цьому, не вказано, яку суму Холодницький отримав після утримання податків і зборів.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата Холодницкого за вересень склала 93 тис. гривень.



Раніше Генеральна прокуратура закрила справу, на підставі якої почали прослуховувати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницкого після того, як справу на Холодницкого за недостовірне декларування закрили.



Також зарплата Холодницкого за липень склала 180 тис. гривень, а в травні зарплата Холодницкого зменшилася на 200 тисяч гривень.



Тим часом, Холодницький купив телевізор дорожче, ніж його вереснева зарплата. Телевізор марки Samsung Холодницький придбав 19 вересня за 112 тисяч гривень.