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16 октября 2019, среда, 11:01 177 Документ
Судебная власть 2019-10-16T11:01:01+03:00
Українські Новини
Холодницкий в сентябре получил зарплату в три раза меньше, чем в августе

Холодницкий в сентябре получил зарплату в три раза меньше, чем в августе

Заработная плата заместителя генерального прокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за сентябрь составила 93 297 гривен.

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Українських Новин.

Оклад прокурора составил 63 432 гривны.

Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий, а также отпускных.

При этом, не указано, какую сумму Холодницкий получил после удержания налогов и сборов.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата Холодницкого за август составила 283 тыс. гривен.

Генеральная прокуратура закрыла дело, на основании которого начали прослушивать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого после того, как дело на Холодницкого за недостоверное декларирование закрыли.

Ранее зарплата Назара Холодницкого резко выросла на 100 тыс. гривен.

Заместитель генпрокурора - специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий ушел в отпуск до 16 сентября.

Также зарплата Холодницкого за июль составила 180 тыс. гривен, а в мае зарплата Холодницкого уменьшилась на 200 тысяч гривен

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