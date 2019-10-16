Холодницкий в сентябре получил зарплату в три раза меньше, чем в августе

Заработная плата заместителя генерального прокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за сентябрь составила 93 297 гривен.\r\nОб этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Українських Новин.\r\nОклад прокурора составил 63 432 гривны.\r\nЗарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий, а также отпускных.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПри этом, не указано, какую сумму Холодницкий получил после удержания налогов и сборов.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, зарплата Холодницкого за август составила 283 тыс. гривен.\r\nГенеральная прокуратура закрыла дело, на основании которого начали прослушивать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого после того, как дело на Холодницкого за недостоверное декларирование закрыли.\r\nРанее зарплата Назара Холодницкого резко выросла на 100 тыс. гривен.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЗаместитель генпрокурора - специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий ушел в отпуск до 16 сентября.\r\nТакже зарплата Холодницкого за июль составила 180 тыс. гривен, а в мае зарплата Холодницкого уменьшилась на 200 тысяч гривен.