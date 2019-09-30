Холодницкий купил телевизор дороже, чем его сентябрьская зарплата

Заместитель генпрокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, который до 16 сентября находился в отпуске, купил телевизор за 112 тыс гривен.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Телевизор марки Samsung Холодницкий приобрел 19 сентября.

Также Холодницкий задекларировал 93 тыс. гривен зарплаты за сентябрь.

Как сообщали Українськi Новини, Генеральная прокуратура закрыла дело, на основании которого начали прослушивать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого после того, как дело на Холодницкого за недостоверное декларирование закрыли.

Ранее зарплата Назара Холодницкого резко выросла на 100 тыс. гривен.

Также Президент Владимир Зеленский в ходе встречи с директором НАБУ Артемом Сытником и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким не предлагал им подать в отставку.