Холодницкий купил телевизор дороже, чем его сентябрьская зарплата

Заместитель генпрокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, который до 16 сентября находился в отпуске, купил телевизор за 112 тыс гривен.\r\nОб этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.\r\nТелевизор марки Samsung Холодницкий приобрел 19 сентября.\r\nТакже Холодницкий задекларировал 93 тыс. гривен зарплаты за сентябрь.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Генеральная прокуратура закрыла дело, на основании которого начали прослушивать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого после того, как дело на Холодницкого за недостоверное декларирование закрыли.\r\nРанее зарплата Назара Холодницкого резко выросла на 100 тыс. гривен. \r\nТакже Президент Владимир Зеленский в ходе встречи с директором НАБУ Артемом Сытником и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким не предлагал им подать в отставку.