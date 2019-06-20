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20 июня 2019, четверг, 14:29 447 Документ
Судебная власть 2019-06-20T14:29:40+03:00
Українські Новини
В мае зарплата Холодницкого уменьшилась сразу на 200 тыс. гривен

В мае зарплата Холодницкого уменьшилась сразу на 200 тыс. гривен

Назар Холодницкий
Назар Холодницкий

Заработная плата заместителя генерального прокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за май по сравнению с апрелем уменьшилась почти на 200 тыс. гривен и составила 85 614 гривен.

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Українських Новин.

Оклад прокурора составил 63 432 гривны.

Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий.

После удержания налогов и сборов Холодницкий получил 68 919 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский не предлагал Холодницкому уйти в отставку.

Ранее зарплата Холодницкого за апрель увеличилась на 100 тысяч гривен.

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