В мае зарплата Холодницкого уменьшилась сразу на 200 тыс. гривен

Заработная плата заместителя генерального прокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за май по сравнению с апрелем уменьшилась почти на 200 тыс. гривен и составила 85 614 гривен.

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Українських Новин.

Оклад прокурора составил 63 432 гривны.

Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий.

После удержания налогов и сборов Холодницкий получил 68 919 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский не предлагал Холодницкому уйти в отставку.

Ранее зарплата Холодницкого за апрель увеличилась на 100 тысяч гривен.