В мае зарплата Холодницкого уменьшилась сразу на 200 тыс. гривен

Заработная плата заместителя генерального прокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за май по сравнению с апрелем уменьшилась почти на 200 тыс. гривен и составила 85 614 гривен.\r\nОб этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Українських Новин.\r\nОклад прокурора составил 63 432 гривны.\r\nЗарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий.\r\nПосле удержания налогов и сборов Холодницкий получил 68 919 гривен.\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский не предлагал Холодницкому уйти в отставку.\r\nРанее зарплата Холодницкого за апрель увеличилась на 100 тысяч гривен.