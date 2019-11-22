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22 листопада 2019, пʼятниця, 16:51 10
Судова влада 2019-11-22T17:59:12+02:00
Українські Новини
Афера на 55 мільйонів в одеському порту: СБУ і Генпропугатура почали обшуки

Афера на 55 мільйонів в одеському порту: СБУ і Генпропугатура почали обшуки

СБУ, ГПУ, Одеса, Обшуки, Морські порти
СБУ. Фото: Facebook: СБУ
СБУ. Фото: Facebook: СБУ

Після того як провели обшуки в Держрезерві через виявлення простроченої продукції, Генеральна прокуратура і СБУ проводять обшуки на території Одеського морського порту.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.

Правоохоронці викрили фінансову оборудку при реконструкції причалу №7 Одеського морського порту, під час якої державі завдано збитків на понад 54 млн гривень.

За версією слідства, посадові особи державного підприємства, ймовірно, за попередньою змовою з іншими особами, перерахували на рахунки українського суб'єкта господарської діяльності 54 млн гривень за виконання певних видів робіт. Згодом, шляхом укладення низки фіктивних договорів, зазначені кошти були перераховані на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а надалі розподілені між учасниками злочинної схеми.

При цьому роботи з реконструкції причалу №7 Одеського морського порту фактично не виконано.

Наразі слідчі Головного слідчого управління СБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Генеральної прокуратури при оперативному супроводі працівниками ГУ БКОЗ СБУ проводять низку обшуків в Одесі, в тому числі на території Одеського морського порту і в Одеській філії ДП "Адміністрація морських портів України".

Досудове розслідування триває, проводиться комплекс слідчих і розшукових дій з метою встановлення всіх обставин скоєння злочину, притягнення винних до відповідальності і забезпечення відшкодування збитків.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в спальні Дубневича знайшли флешку з контактами Кучми і дарчі договори на великі суми.

Нагадаємо, НАБУ вилучило у Міноборони 15 томів документів закупівель військової техніки та озброєння.

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