Афера на 55 мільйонів в одеському порту: СБУ і Генпропугатура почали обшуки

Після того як провели обшуки в Держрезерві через виявлення простроченої продукції,

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.

Правоохоронці викрили фінансову оборудку при реконструкції причалу №7 Одеського морського порту, під час якої державі завдано збитків на понад 54 млн гривень.

За версією слідства, посадові особи державного підприємства, ймовірно, за попередньою змовою з іншими особами, перерахували на рахунки українського суб'єкта господарської діяльності 54 млн гривень за виконання певних видів робіт. Згодом, шляхом укладення низки фіктивних договорів, зазначені кошти були перераховані на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а надалі розподілені між учасниками злочинної схеми.

При цьому роботи з реконструкції причалу №7 Одеського морського порту фактично не виконано.

Наразі слідчі Головного слідчого управління СБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Генеральної прокуратури при оперативному супроводі працівниками ГУ БКОЗ СБУ проводять низку обшуків в Одесі, в тому числі на території Одеського морського порту і в Одеській філії ДП "Адміністрація морських портів України".

Досудове розслідування триває, проводиться комплекс слідчих і розшукових дій з метою встановлення всіх обставин скоєння злочину, притягнення винних до відповідальності і забезпечення відшкодування збитків.

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