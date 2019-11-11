В спальне Дубневича нашли флешку с контактами Кучмы и дарственные договоры на крупные суммы

НАБУ изъяло в спальне бывшего депутата Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Богдана Дубневича, у которого проводили обыски, флэш-карту с контактами Кучмы (вероятно, речь идет о бывшем Президенте Леониде Кучме) и договоры дарения крупных сумм.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Во время обыска дома Дубневича был также изъят мобильный телефон iPhone XS, при осмотре которого обнаружена переписка в интернете, мессенджерах, электронной почте с различными абонентами. В рабочем кабинете Дубневича найдены и изъяты два блокнота, при осмотре которых обнаружены записи, которые могут иметь значение для досудебного расследования.

Также в спальной комнате обнаружен и изъят флэш-накопитель, который присоединялся к ноутбуку с помощью устройства для блокировки записи в режиме "Только для чтения" без возможности записи на носитель.

Отмечается, что с помощью программного обеспечения на флэш-накопителе была найдена папка Contacts с файлами, среди которых обнаружен файл с наименованием "Кучма.сontacts", который содержал номер телефона и дату создания, а также последние изменения в файл 30.05.2013.

Также в ходе обыска детективы обнаружили договора дарения средств, заключенные между членами семьи Дубневичей, расписки о получении средств, которые были изъяты, поскольку содержат сведения о фактах, подлежащих доказыванию в этом уголовном производстве.

5 ноября Высший антикоррупционный суд арестовал это и другое изъятое имущество: флэш-накопитель, телефон iPhone модель XS, копию договора дарения денежных средств от 03.08.2017; копию платежного поручения № 1 от 04.08.2017; копию квитанцию ​​№ TR.2191490.9621.6881 от 04.08.2017; копию счета б / н от 03.08.2017, копию квитанции № 25093355; копию акта выполненных работ от 03.08.2017; копию расписки ОСОБА_5 от 25.11.2016; копию договора № 1 беспроцентного целевого займа от 25.11.2016; копию дополнительного соглашения о досрочном прекращении договора № 1 от 25.11.2016 от 03.08.2017; копию договора дарения денежных средств от 31.10.2017 (первая страница); копию договора № 1 беспроцентного целевого займа от 27.11.2016; копию дополнительного соглашения от 30.10.2017 о досрочном прекращении договора № 1 беспроцентного целевого займа от 27.11.2016; копию акта выполненных работ от 31.10.2017; копию счета № 2532 от 31.10.2017; копию договора дарения денежных средств от 31.10.2017 (регистрационный номер № 2532); копию расписки ОСОБА_5 от 27.11.2016; копии договора дарения денежных средств от 03.08.2017, 26.10.2017, 31.10.2017, 31.10.2017 и 30.10.2017, также два листа бумаги А-4 из раздела № 12 "Денежные активы" (декларация за 2016) декларации Дубневича с черновыми записями: БВ - 11 500 000,00 $ и др.

Как сообщали Українськi Новини, у бывшего депутата Дубневича изъяли технику во время обыска. Ранее Национальное антикоррупционное бюро подготовило сообщение о подозрении экс-депутату Богдану Дубневичу.

Он подозревается в разворовываниях на "Укрзализныце".