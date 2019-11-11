ГБР проводит обыски в Госрезерве из-за обнаружения просроченной продукции, - Варченко

Государственное бюро расследований проводит обыски в Государственном агентстве резерва из-за обнаружения просроченной продукции. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передают Українськi Новини. "Прямо сейчас проводим санкционированные судом обыски и временные доступы к документам в Государственном агентстве резерва Украины. В частности, на складах и на одном из предприятий агентства", - написала она. Отмечается, что причина проведения обысков - обнаружение просроченной продукции на складах. По предварительным данным, в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей руководством и должностными лицами Госрезерва, на складах накопились продукты с просроченным сроком хранения. По предварительной оценке, сумма ущерба составляет около 60,5 млн гривен. Следователями ГБР под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по ст. 367 Уголовного кодекса относительно возможного ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей руководством и должностными лицами Госрезерва, повлекшие тяжкие последствия госинтересам. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. Как сообщали Українськi Новини, ГБР и СБУ провели обыски в Ужгородском горсовете. В сентябре в "Укрэнерго" проводили обыски из-за присвоения бюджетных 40 млн гривен. Ранее ГБР провело обыск у избранного депутата Рады Анатолия Урбанского.