ГБР проводит обыски в Госрезерве из-за обнаружения просроченной продукции, - Варченко

Государственное бюро расследований проводит обыски в Государственном агентстве резерва из-за обнаружения просроченной продукции.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передают Українськi Новини.

"Прямо сейчас проводим санкционированные судом обыски и временные доступы к документам в Государственном агентстве резерва Украины. В частности, на складах и на одном из предприятий агентства", - написала она.

Отмечается, что причина проведения обысков - обнаружение просроченной продукции на складах.

По предварительным данным, в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей руководством и должностными лицами Госрезерва, на складах накопились продукты с просроченным сроком хранения.

По предварительной оценке, сумма ущерба составляет около 60,5 млн гривен.

Следователями ГБР под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по ст. 367 Уголовного кодекса относительно возможного ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей руководством и должностными лицами Госрезерва, повлекшие тяжкие последствия госинтересам.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

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