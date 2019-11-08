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08 ноября 2019, пятница, 23:29 8
Силовые структуры 2019-11-08T23:29:11+02:00
Українські Новини
НАБУ изъяло у Минобороны 15 томов документов по закупкам военной техники и вооружения

НАБУ изъяло у Минобороны 15 томов документов по закупкам военной техники и вооружения

Минобороны, Обыски, НАБУ, Закупка оружия
Обыски в Минобороны. Фото: Минобороны
Обыски в Минобороны. Фото: Минобороны

Национальное антикоррупционное бюро изъяло около 15 томов документов в одном из структурных подразделений Министерства обороны в рамках расследования по фактам закупки в прошлые годы вооружения и военной техники для нужд Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

"Сейчас бюро изучает обстоятельства внесения в государственный оборонный заказ грузовых автомобилей и ценообразования на указанную продукцию. В частности, продолжается проверка обоснованности закупки в 2015-2019 годах санитарных автомобилей "Богдан-2251" и грузовых автомобилей "МАЗ-5316" и "МАЗ-6317", – говорится в сообщении.

Детективы выясняют, почему цена на эти автомобили росла на 30% ежегодно, а также были ли законно заключены дополнительные соглашения, которые увеличивали их стоимость.

Детективы будут работать в подразделениях министерства по меньшей мере два месяца.

Как сообщали Українські Новини, пяти топ-чиновникам Минобороны ГБР сообщило о подозрении.

Также ГБР опубликовало разговоры в Минобороны о закупке бракованных бронежилетов для армии. Бракованные бронежилеты, закупленные Минобороны, изъяты ГБР. Кроме того, Служба безопасности Украины подозревает чиновников Министерства обороны в организации поставок некачественных продуктов Вооруженным силам.

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НАБУ изъяло у Минобороны 15 томов документов по закупкам военной техники и вооружения 23:29
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