НАБУ изъяло у Минобороны 15 томов документов по закупкам военной техники и вооружения

Национальное антикоррупционное бюро изъяло около 15 томов документов в одном из структурных подразделений Министерства обороны в рамках расследования по фактам закупки в прошлые годы вооружения и военной техники для нужд Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

"Сейчас бюро изучает обстоятельства внесения в государственный оборонный заказ грузовых автомобилей и ценообразования на указанную продукцию. В частности, продолжается проверка обоснованности закупки в 2015-2019 годах санитарных автомобилей "Богдан-2251" и грузовых автомобилей "МАЗ-5316" и "МАЗ-6317", – говорится в сообщении.

Детективы выясняют, почему цена на эти автомобили росла на 30% ежегодно, а также были ли законно заключены дополнительные соглашения, которые увеличивали их стоимость.

Детективы будут работать в подразделениях министерства по меньшей мере два месяца.

Как сообщали Українські Новини, пяти топ-чиновникам Минобороны ГБР сообщило о подозрении.

Также ГБР опубликовало разговоры в Минобороны о закупке бракованных бронежилетов для армии. Бракованные бронежилеты, закупленные Минобороны, изъяты ГБР. Кроме того, Служба безопасности Украины подозревает чиновников Министерства обороны в организации поставок некачественных продуктов Вооруженным силам.