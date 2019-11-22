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22 листопада 2019, пʼятниця, 15:00 19
Політика 2019-11-22T17:45:04+02:00
Українські Новини
Генпрокуратура передасть 114 проваджень зі справ Майдану в органи досудового розслідування

Генпрокуратура передасть 114 проваджень зі справ Майдану в органи досудового розслідування

Генпрокуратура, Майдан, Злочини проти Майдану
ГПУ. Фото: 112.ua
ГПУ. Фото: 112.ua

Генеральна прокуратура передасть 114 проваджень з розслідування кримінальних проваджень про злочини, скоєні під час масових протестів у 2013-2014 роках, в органи досудового розслідування.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.

"У зв’язку із закінченням строку повноважень досудового розслідування органами прокуратури 114 проваджень щодо злочинів, пов’язаних з масовими протестами у 2013-2014 рр., будуть скеровані до органів досудового розслідування. При цьому прокурори спеціально створеного департаменту процесуального керівництва в цих провадженнях зможуть проводити невідкладні процесуальні дії для розслідування, поки не завершиться передача матеріалів справ до відповідних органів", - сказано в ньому.

Зокрема, до Державного бюро розслідувань буде передано 50 виробництв, ще 43 - в Національне антикорупційне бюро.

Решта виробництва буде передано в органи Національної поліції, Служби безпеки України та Державної податкової служби.

Як повідомляли Українські Новини, 18 листопада ДБР створило спеціальний підрозділ з розслідування справ Майдану.

Генеральна прокуратура розпочала службове розслідування за фактом можливої втрати матеріалів кримінальних проваджень про вбивства правоохоронців у ході Евромайдана.

Нагадаємо, 21 жовтня генеральний прокурор Руслан Рябошапка створив у Генпрокуратурі департамент процесуального керівництва у кримінальних проваджень про злочини, скоєних під час масових протестів у 2013-14 роках.

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