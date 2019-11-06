подписаться на рассылку
24.5 24.84
27.1 27.65
˟
06 ноября 2019, среда, 15:27 16
Силовые структуры 2019-11-06T15:32:42+02:00
Українські Новини
Генпрокуратура расследует возможную утерю материалов дел об убийствах правоохранителей в ходе Евромайдана

Генпрокуратура расследует возможную утерю материалов дел об убийствах правоохранителей в ходе Евромайдана

Евромайдан, Генпрокуратура, Служебное расследование, материалы дела
Генпрокуратура. Фото: dt.ua
Генпрокуратура. Фото: dt.ua

Генеральная прокуратура начала служебное расследование по факту возможной утери материалов уголовных производств об убийствах правоохранителей в ходе Евромайдана.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

"По согласованию Генерального прокурора приказом руководителя Генеральной инспекции от 5 ноября 2019 начато служебное расследование с целью проверки обстоятельств возможной потери отдельных материалов уголовного производства по расследованию убийств, совершенных 18-20 февраля 2014 года. Соответствующая информация была распространена средствами массовой информации", - сказано в нем.

Также была создана инвентаризационная комиссия, которую возглавил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак, и которая с 11 ноября этого года начнет инвентаризацию материалов уголовных производств и других материальных носителей о преступлениях, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Как сообщали Українськi Новини, из-за истечения 5-летнего срока давности 32 обвиняемых по делам Майдана подлежат освобождению от наказания


Ранее ГПУ заявила, что по делам Евромайдана вынесено 9 оправдательных приговоров.

Больше новостей о: Евромайдан Генпрокуратура Служебное расследование материалы дела

Архив
Новости
Генпрокуратура расследует возможную утерю материалов дел об убийствах правоохранителей в ходе Евромайдана 15:27
Труба ушел в отпуск на свой день рождения 15:27
Абромавичус за приватизацию непрофильных предприятий "Укроборонпрома" 15:11
Украина должна начать закупку российского газа для возобновления транзита с 2020, - Газпром 15:06
Норвегия и Британия убрали навигационные карты России касательно вод Украины со своих каталогов 15:05
больше новостей
Электроэнергия для населения подорожает: новый глава НКРЭКУ заявил о необходимости поднять тариф 13:30
Пенсионный фонд выплатил субсидии за сентябрь: сколько получили пенсионеры 06:20 Инфографика
Завтра половину страны зальет дождями, но теплая погода не отступит 13:23 Карта
Гривна обвалилась во вторник: официальный курс валют по НБУ 05:55
В Донецкой области десятки тысяч жителей останутся без воды: причины и сроки 22:43
больше новостей
Депутат Дубинский будет требовать вернуть в бюджет гигантские премии Коболева и других начальников "Нефтегаза" 09:19
ГБР начало расследовать угрозы Федины Зеленскому 10:20 Документ
Непродуманные шаги ведут к ухудшению инвестиционной привлекательности Украины, - политолог 17:49
НАБУ не будет обращаться в суд для ареста имущества Гладковского 16:29
7.11.19 14:00 Пресс конференция: "Вертолетное дело": судебные перспективы дела против экс-налоговиков, которое вела военная прокуратура под руководством А.Матиоса 18:04
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok