Генпрокуратура расследует возможную утерю материалов дел об убийствах правоохранителей в ходе Евромайдана

Генеральная прокуратура начала служебное расследование по факту возможной утери материалов уголовных производств об убийствах правоохранителей в ходе Евромайдана.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

"По согласованию Генерального прокурора приказом руководителя Генеральной инспекции от 5 ноября 2019 начато служебное расследование с целью проверки обстоятельств возможной потери отдельных материалов уголовного производства по расследованию убийств, совершенных 18-20 февраля 2014 года. Соответствующая информация была распространена средствами массовой информации", - сказано в нем.

Также была создана инвентаризационная комиссия, которую возглавил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак, и которая с 11 ноября этого года начнет инвентаризацию материалов уголовных производств и других материальных носителей о преступлениях, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Как сообщали Українськi Новини, из-за истечения 5-летнего срока давности 32 обвиняемых по делам Майдана подлежат освобождению от наказания.



Ранее ГПУ заявила, что по делам Евромайдана вынесено 9 оправдательных приговоров.