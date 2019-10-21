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21 октября 2019, понедельник, 23:14 393
Политика 2019-10-21T23:15:41+03:00
Українські Новини
Рябошапка создал департамент по расследованию преступлений времен Майдана

Рябошапка создал департамент по расследованию преступлений времен Майдана

Генпрокуратура, Генпрокурор, Расследование, Майдан, Руслан Рябошапка
Руслан Рябошапка. Фото: Офис Президента
Руслан Рябошапка. Фото: Офис Президента

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка создал в Генпрокуратуре департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных во времена массовых протестов в 2013 - 2014 годах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

21 октября генпрокурор подписал соответствующий приказ. В состав департамента будут входить три отдела. Деятельность департамента будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, совершенных во время "Революции достоинства".

Как сообщали Українськi Новини, 17 октября Рябошапка создал в Генпрокуратуре департамент по делам о пытках и других нарушениях со стороны правоохранителей.

Ранее Рябошапка создал в Генпрокуратуре Департамент по особо важным уголовным производствам.

Также Рябошапка сообщил о связи уголовных производств против Пашинского и Гладковского-Свинарчука. 

Тем временем в Генпрокуратуре хотят уволить 218 прокуроров, отказавшихся проходить аттестацию для перевода в Офис генерального прокурора. 

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