Рябошапка создал департамент по расследованию преступлений времен Майдана

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка создал в Генпрокуратуре департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных во времена массовых протестов в 2013 - 2014 годах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.



21 октября генпрокурор подписал соответствующий приказ. В состав департамента будут входить три отдела. Деятельность департамента будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, совершенных во время "Революции достоинства".



Как сообщали Українськi Новини, 17 октября Рябошапка создал в Генпрокуратуре департамент по делам о пытках и других нарушениях со стороны правоохранителей.



Ранее Рябошапка создал в Генпрокуратуре Департамент по особо важным уголовным производствам.



Также Рябошапка сообщил о связи уголовных производств против Пашинского и Гладковского-Свинарчука.



Тем временем в Генпрокуратуре хотят уволить 218 прокуроров, отказавшихся проходить аттестацию для перевода в Офис генерального прокурора.