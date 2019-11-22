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  • Зеленський призначив колегу Стефанчука Габінета хмельницьким губернатором
22 листопада 2019, пʼятниця, 13:05 16
Політика 2019-11-22T13:13:06+02:00
Українські Новини
Зеленський призначив колегу Стефанчука Габінета хмельницьким губернатором

Зеленський призначив колегу Стефанчука Габінета хмельницьким губернатором

Володимир Зеленский, призначення губернатора, Дмитро Габінет
Дмитро Габинет. Фото: Facebook\ Дмитро Габинет
Дмитро Габинет. Фото: Facebook\ Дмитро Габинет

Президент Володимир Зеленський призначив Дмитра Габінета на посаду голови Хмельницької обласної державної адміністрації.

Про це йдеться в указі №864, передають Українські Новини.

Іншим указом Зеленський звільнив Володимира Кальніченка від тимчасового виконання обов'язків голови Хмельницької облдержадміністрації.

37-річний Габінет є керівником громадської організації "Форпост народовладдя", а також помічником на громадських засадах депутата Верховної Ради Миколи Стефанчука ("Слуга Народу").

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін схвалив призначення головою Одеської обласної державної адміністрації Максима Куцого, Тернопільській - Ігоря Сопеля.

Також Зеленський призначив одеським губернатором криптовалютного мільйонера Куцого.

Раніше Волинська облрада просив Зеленського не призначати Погуляйко губернатором

 

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