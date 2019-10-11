подписаться на рассылку
24.65 25.1
26.85 27.55
˟
  • Новости
  • Политика
  • Зеленский назначил одесским губернатором криптовалютного миллионера Куцого
11 октября 2019, пятница, 14:17 243
Политика 2019-10-11T14:20:54+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил одесским губернатором криптовалютного миллионера Куцого

Зеленский назначил одесским губернатором криптовалютного миллионера Куцого

Максим Куцый. Фото: Facebook, Виталий Фон Клим
Максим Куцый. Фото: Facebook, Виталий Фон Клим

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Одесской областной государственной администрации Максима Куцого. Об этом он сообщил в ходе посещения с рабочим визитом Одесской области, куда он приехал после 14-часового пресс-марафона 10 октября, передают Українськi Новини.

"Хочу представить и предоставить слово новому главе Одесской ОГА - Максиму Куцому. И поздравляю", - сказал Зеленский охрипшим голосом.

Куцому 36 лет. Он - предприниматель, является конечным бенефициаром ряда киевских фирм: "Сервис и менеджмент" (строительство), "Медийный партнер" (рекламное агентство), "Цифровое партнерство" (информационные услуги), "Сити корпус" (строительство).

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский подал в Кабмин, а правительство одобрило кандидатуру Андрея Андрейчикова на должность одесского губернатора, однако Президент передумал его назначать из-за критики со стороны общества и решил избрать кандидата по итогам конкурсного отбора.

Кабмин в среду одобрил назначение председателем Одесской областной государственной администрации Максима Куцого, Тернопольской - Игоря Сопеля.

Куцый задекларировал криптовалюты на $2,7 млн.

Больше новостей о: Назначение губернаторов Владимир Зеленский Максим Куцый

Архив
Новости
Суд арестовал имущество экс-депутата Ищенко, подозреваемого в завладении 20 млн гривен "Укрзализныци" 14:30
У меня аллергия на слово "капитуляция", - Зеленский 14:27
Зеленский назначил одесским губернатором криптовалютного миллионера Куцого 14:17
Шамшур отказался от должности посла в США 14:03
Изменение зеленых тарифов - это нарушение законодательства, - Чех 13:55
больше новостей
"Укрзализныця" намерена сократить 120 тысяч человек без ведома Зеленского 16:52
Найденная британцем деталь от трактора оказалась доисторической золотой гривной 17:27
В США семья забрала домой 20 кг кокаина, которые обнаружила на пляже 16:50
Мендель во время пресс-марафона указала журналистам на выход 12:03
Пресс-марафон Зеленского. Текстовый онлайн 19:14 Обновляется
больше новостей
Суд обязал НАБУ расследовать возможное взяточничество, халатность, растрату госсредств и госизмену Порошенко 08:15
"Укрзализныця" намерена сократить 120 тысяч человек без ведома Зеленского 16:52
Аваков на испытательном сроке и я ему ничего не должен, - Зеленский 12:26
Директор Закарпатского облавтодора Иван Немеш
Идеальное преступление: Глава Закарпатского облавтодора помог украсть 2 млн гривен, признал вину и получил 15 тыс. гривен штрафа 16:39
НАБУ обязали открыть дело против Кличко за махинации при строительстве Шулявского моста 18:09
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok