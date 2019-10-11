Зеленский назначил одесским губернатором криптовалютного миллионера Куцого

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Одесской областной государственной администрации Максима Куцого. Об этом он сообщил в ходе посещения с рабочим визитом Одесской области, куда он приехал после 14-часового пресс-марафона 10 октября, передают Українськi Новини.

"Хочу представить и предоставить слово новому главе Одесской ОГА - Максиму Куцому. И поздравляю", - сказал Зеленский охрипшим голосом.

Куцому 36 лет. Он - предприниматель, является конечным бенефициаром ряда киевских фирм: "Сервис и менеджмент" (строительство), "Медийный партнер" (рекламное агентство), "Цифровое партнерство" (информационные услуги), "Сити корпус" (строительство).

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский подал в Кабмин, а правительство одобрило кандидатуру Андрея Андрейчикова на должность одесского губернатора, однако Президент передумал его назначать из-за критики со стороны общества и решил избрать кандидата по итогам конкурсного отбора.

Кабмин в среду одобрил назначение председателем Одесской областной государственной администрации Максима Куцого, Тернопольской - Игоря Сопеля.

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