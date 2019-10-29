Волынский облсовет просит Зеленского не назначать Погуляйко губернатором

Волынский областной совет просит Президента Владимира Зеленского не назначать Юрия Погуляйко председателем Волынской областной государственной администрации. Обращение по этому поводу принято на внеочередной сессии Волынского облсовета 29 октября, передают Українські Новини.

"Мы, депутаты Волынского областного совета, обращаемся к Вам по поводу решения правительства о согласовании на назначение председателем Волынской областной государственной администрации Юрия Михайловича Погуляйко", - говорится в нем.

В обращении сказано, что после президентских и парламентских выборов жители Волыни надеялись и надеются на реальные изменения в стране, перспективы развития, конструктивный диалог всех уровней власти для решения ряда насущных и стратегических вопросов.

"Однако сообщение от 28 октября 2019 по согласованию Кабинетом Министров Украины жителя Луганской области Погуляйко Юрия Михайловича председателем Волынской ОГА всколыхнуло всю общественность нашего края", - сказано в нем.

Депутаты этим обращением выражают свое несогласие с таким кадровым решением правительства.

По их мнению, есть достаточно оснований для оговорок о назначении на должность руководителя исполнительной власти чиновника, который не является выходцем из Западной Украины и, соответственно, не может знать специфики местной проблематики и которому трудно будет найти общий язык с хозяйственным и политическим активом, культурными, религиозными и общественными организациями.

"Назначение на должность главы ОГА чужого для Волыни человека - стратегическая ошибка правительства", - говорится в сообщении.

В обращении упоминается, что у депутатов есть горький опыт противостояния исполнительной и представительной ветвей власти из-за того, что иногородние председатели ОГА не находили компромисса с местными чиновниками.

"Еще раз призываем прислушаться к позиции волынской общины, интересы которой мы все представляем, и не назначать председателем Волынской областной государственной администрации Погуляйко Юрия Михайловича", -говорится в обращении.

Текст обращения поддержали 45 из 64 депутатов облсовета.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров одобрил назначение председателем Волынской областной государственной администрации Юрия Погуляйко, Полтавской - Олега Синегубова, Сумской - Инны Пащенко, Хмельницкой - Дмитрия Габинета, Черновицкой - Сергея Осачука.

40-летний Погуляйко является первым зампредседателя Луганской областной госадминистрации, до этого он был сотрудником налоговой милиции в Донецкой области.