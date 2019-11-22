Бойовики обстріляли ділянку розведення в Петровському Донецької області, - СММ ОБСЄ

Бойовики обстріляли ділянку розведення в Петровському Донецької області.

Про це йдеться в повідомленні штабу Операції об'єднаних сил в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"У щоденному звіті СММ ОБСЄ від 21 листопада зазначено, що 20 листопада 2019 року, камерою зафіксовано грубе порушення режиму припинення вогню з боку окупаційних збройних формувань у межах ділянки розведення №3 Петрівське", - сказано в ньому.

Наголошується, що патруль ОБСЄ, який здійснював моніторинг ситуації в 2 км на північ від Петровського (непідконтрольна уряду, 41 км на південь від Донецька), у 10:52 чув 3 черги з великокаліберного кулемета за 2-3 км на південний-захід (по оцінці, в межах ділянки розведення).

Наголошується, що це чергова спроба дискредитації Збройних сил в очах місцевого населення на тимчасово окупованій території (ТОТ) і світового співтовариства.

"Спроектувавши цю подію на карту місцевості можна отримати результат, що постріли були здійснені з ТОТ окупаційними збройними формуваннями поблизу, або в межах ділянки розведення №3 Петрівське в невідомому напрямку. Підрозділи ЗС України, відповідно до умов розведення, з ймовірного місця порушення режиму припинення вогню, вести обстріли фізично не можуть", - відзначається в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 21 листопада Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) приступила до демонтажу бліндажів в Петровському і Богданівці Волноваського району Донецької області.

13 листопада ДСНС приступила до розмінування в Петровському і Богданівці Донецької області.

12 листопада ООС завершила розведення військ в Петровському Донецької області.