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22 ноября 2019, пятница, 08:09 225
Общество 2019-11-22T08:09:24+02:00
Українські Новини
В Петровском и Богдановке ГосЧС начала демонтаж двух блиндажей

В Петровском и Богдановке ГосЧС начала демонтаж двух блиндажей

Разминирование, ГосЧС, Блиндаж
Блиндажи. Фото: DSNS.GOV.UA
Блиндажи. Фото: DSNS.GOV.UA

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в четверг приступила к демонтажу блиндажей в Петровском и Богдановке Волновахского района Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Министерства внутренних дел в области, передают Українськi Новини.

"С сегодняшнего дня в районе разведения сил начала работу инженерная группа ГСЧС Украины. По состоянию на 14:40 осуществлен полный демонтаж двух блиндажей", - сказано в нем.

Пиротехники обследовали 0,01 гектар территории, изъяли и уничтожили 3 взрывоопасных предмета.

Продолжение работ запланировано на утро 22 ноября.

Блиндажи. Фото: DSNS.GOV.UAБлиндажи. Фото: DSNS.GOV.UA

Как сообщали Українськi Новини, 13 ноября Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) приступила к разминированию в Петровском и Богдановке Донецкой области.

12 ноября Операция объединенных сил (ООС) завершила разведение войск в Петровском Донецкой области.

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