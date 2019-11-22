В Петровском и Богдановке ГосЧС начала демонтаж двух блиндажей

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в четверг приступила к демонтажу блиндажей в Петровском и Богдановке Волновахского района Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Министерства внутренних дел в области, передают Українськi Новини.

"С сегодняшнего дня в районе разведения сил начала работу инженерная группа ГСЧС Украины. По состоянию на 14:40 осуществлен полный демонтаж двух блиндажей", - сказано в нем.

Пиротехники обследовали 0,01 гектар территории, изъяли и уничтожили 3 взрывоопасных предмета.

Продолжение работ запланировано на утро 22 ноября.

Блиндажи. Фото: DSNS.GOV.UA

Как сообщали Українськi Новини, 13 ноября Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) приступила к разминированию в Петровском и Богдановке Донецкой области.

12 ноября Операция объединенных сил (ООС) завершила разведение войск в Петровском Донецкой области.