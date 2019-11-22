"Слуга народу" має намір підтримати зняття недоторканності з Порошенка

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді має намір підтримати зняття недоторканності з депутата парламенту, колишнього президента Петра Порошенка у випадку внесення подання генеральним прокурором Русланом Рябошапкою.

Про це перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко повідомив в інтерв'ю виданню "Новий Час", передають Українські Новини.



"Всі мотивовані (голосувати) за зняття недоторканності. Це повинні підтримати всі депутати, тому що це чесна позиція, адже ми від неї (недоторканності) відмовилися", - сказав Корнієнко.



Заступник голови "Слуги народу" вважає голосування за зняття недоторканності технічним і зазначає, що з набуттям чинності закону про зняття недоторканності 1 січня 2020 року їх більше не буде.



Депутат відмовився прогнозувати дату голосування за подання з приводу Порошенка.



Як повідомляли Українські Новини, 18 листопада Державне бюро розслідувань направило Генеральній прокуратурі проект повідомлення про підозру колишньому Президенту Петру Порошенку.



Раніше стало відомо, що підозра Порошенка була передана в Генпрокуратуру ще 30 жовтня, але майже 20 днів пролежала без руху.



Тим часом, ДБР відкрило 13 кримінальних справ проти Порошенка.