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22 листопада 2019, пʼятниця, 11:13 14
Політика 2019-11-22T11:45:02+02:00
Українські Новини
"Слуга народу" має намір підтримати зняття недоторканності з Порошенка

"Слуга народу" має намір підтримати зняття недоторканності з Порошенка

Зняття недоторканності, Слуга народу, Порошенко Петро, Рада 9 скликання
Петро Порошенко. Фото: прес-служба Петра Порошенка
Петро Порошенко. Фото: прес-служба Петра Порошенка

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді має намір підтримати зняття недоторканності з депутата парламенту, колишнього президента Петра Порошенка у випадку внесення подання генеральним прокурором Русланом Рябошапкою.

Про це перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко повідомив в інтерв'ю виданню "Новий Час", передають Українські Новини.

"Всі мотивовані (голосувати) за зняття недоторканності. Це повинні підтримати всі депутати, тому що це чесна позиція, адже ми від неї (недоторканності) відмовилися", - сказав Корнієнко.

Заступник голови "Слуги народу" вважає голосування за зняття недоторканності технічним і зазначає, що з набуттям чинності закону про зняття недоторканності 1 січня 2020 року їх більше не буде.

Депутат відмовився прогнозувати дату голосування за подання з приводу Порошенка.

Як повідомляли Українські Новини, 18 листопада Державне бюро розслідувань направило Генеральній прокуратурі проект повідомлення про підозру колишньому Президенту Петру Порошенку.

Раніше стало відомо, що підозра Порошенка була передана в Генпрокуратуру ще 30 жовтня, але майже 20 днів пролежала без руху.

Тим часом, ДБР відкрило 13 кримінальних справ проти Порошенка.

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