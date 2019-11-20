ГБР открыло 13 уголовных дел против Порошенко: допрошены 562 свидетеля

Государственное бюро расследований осуществляет досудебное расследование по 13 уголовным производствам, участником которых является Петр Порошенко, в частности во время досудебного расследования допрошены 562 свидетеля, направлено 431 запрос, получено 205 временных доступов к вещам и документам.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного бюро расследований (ГБР).

Сообщается также о назначении 35 экспертиз, в том числе 27 экспертиз в уголовном производстве по факту пересечения украинских кораблей Керченского пролива.

Кроме того, наложен арест на акции и имущественный комплекс ЗАО "Кузница на Рыбацком", а также на счета В. Макеенко в сумме 31 млн евро.

Направлено 20 запросов о международной помощи, из них 14 - в рамках уголовного производства по незаконной переправке через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов. Запросы о правовой помощи в Российской Федерации не направлялись ни в одном производстве.

Петр Порошенко 3 раза появился на допросы, 20 раз - не появился. Во время допросов он не способствовал следователям в установленные истины по делу. Например, на вопрос следователя об обстоятельствах заключения сделки по купле-продаже акций завода "Кузница на Рыбацком" на сумму около 300 млн долларов США, пятый Президент Украины сообщил, что ему об этом ничего не известно.

Также он не появился на проведение психофизиологического исследования с помощью полиграфа в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЧАО "Завод "Кузница на Рыбацком".

В Генеральную прокуратуру Украины направлено проект сообщение о подозрении пятому президенту Украины в производстве по факту неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в период марта-мая 2019 года.

Перечень уголовных производств:

Переход украинских кораблей через Керченский пролив, повлекшее эскалацию конфликта с Российской Федерацией, введение военного положения на территории Украины с целью возможной узурпации власти. Захват государственной власти и подделки при этом официальных документов при внесении представления на назначение Премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной Раде Украины. Предполагаемая потеря материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну (ситуативная комната). Незаконную переправку через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов (Мальдивы) Незаконное задержание М. Саакашвили и незаконное перемещение его за пределы территории Украины в Республику Польша. Организация и незаконная переправка М. Чауса через государственную границу Украины в Республику Молдова. Отмена решения председателя Первомайской райгосадминистрации Николаевской области по зачислению земельного участка в пределах территории Ленинского сельского совета к землям запаса государственной собственности. Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЧАО "Завод "Кузница на Рыбацком". Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, во время сделки по купле-продаже ООО "Телеканал "Прямой". Противоправное завладение имуществом базы отдыха "Ивашка" Украинского общества слепых должностными лицами ООО "Союз-Инвест". Неправомерное влияние на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в период марта-мая 2019: проведение конкурса в короткие сроки и постановления возможно незаконных решений об изменении порядка проведения конкурса. Злоупотребление служебным положением и вмешательства в деятельность судей судов Украины путем несвоевременного назначения их на должность, повлекшее тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты средств из Государственного бюджета Украины на выплату им заработной платы. Вмешательство в деятельность судей Окружного административного суда г. Киев со стороны Президента Украины, членов СНБО относительно решения об отмене национализации "Приват Банка".

Все сведения приведены в порядке ст. 222 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как сообщалли Українські Новини, в ГБР начали расследовать заявление о захвате власти Порошенко при назначении членов Высшего совета правосудия.

19 ноября Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру по делу Иловайской трагедии. Также Порошенко неоднократно игнорировал вызов на допрос в Госбюро расследований.