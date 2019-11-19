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19 ноября 2019, вторник, 10:39 160
Силовые структуры 2019-11-19T10:39:02+02:00
Українські Новини
Подозрение Порошенко было передано в Генпрокуратуру еще 30 октября, но почти 20 дней пролежало без движения

Подозрение Порошенко было передано в Генпрокуратуру еще 30 октября, но почти 20 дней пролежало без движения

подозрение, Генеральная прокуратура Украины, Государственное бюро расследований, Руслан Рябошапка, ГБР, Порошенко Петр

Подозрение бывшему президенту Украины Петру Порошенко было направлено из Государственного бюро расследований (ГБР) на согласование в Генпрокуратуру ещё 30 октября. Об этом порталу "Страна" стало известно из своих источников в Генпрокуратуре. Оно там была зарегистрировано под номером 01-18037. Однако почти 20 дней пролежало без движения и без какой-либо реакции со стороны генпрокурора.

Вчера ГБР повторно передало подозрение на согласование, но на сей раз объявило об этом публично.

Только после этого генпрокурор Рябошапка заявил, что ГПУ изучит документ. Хотя до того у прокуроров было более двух недель для его изучения. 

Репортеры отметили, что о возможности вручения подозрения было известно раньше, так как еще 3 октября стало известно, что экс-президент Петр Порошенко фигурирует в 12 уголовных производствах, досудебное расследование в рамках которых проводит ГБР.

У самого же Порошенко считают, что ему хотят вручить подозрение, чтобы помешать уехать в Канаду.

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