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18 ноября 2019, понедельник, 11:28 203
Судебная власть 2019-11-18T11:32:19+02:00
Українські Новини
Проект сообщения о подозрении Порошенко ГБР направило в ГПУ

Проект сообщения о подозрении Порошенко ГБР направило в ГПУ

ГПУ, ГБР, Петр Порошенко, Дело против Порошенко
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Государственное бюро расследований (ГБР) направило Генеральной прокуратуре проект сообщения о подозрении бывшему Президенту Петру Порошенко.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

"Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года", - сказано в нем.

Отмечается, что в документе идет речь о подозрении пятого Президента Украины в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Кроме этого, следователи ГБР направили в прокуратуру проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Порошенко, который является действующим депутатом Рады от партии "Европейская солидарность".

Как сообщали Українськi Новини, бывший Президент Петр Порошенко, который неоднократно игнорировал вызов на допрос в Госбюро расследований, не пришел на допрос в Генеральную прокуратуру по делу Иловайской трагедии, его повторно вызывают на 19 ноября.

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