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22 листопада 2019, пʼятниця, 10:31 11
Політика 2019-11-22T11:15:01+02:00
Українські Новини
Митниця запустила в тестовому режимі онлайн-систему скарг

Митниця запустила в тестовому режимі онлайн-систему скарг

Митниця, скарги, Максим Нефьодов, Система онлайн-скарг
Митниця Фото: 5 канал
Митниця Фото: 5 канал

Митна служба запустила в тестовому режимі онлайн-систему скарг.

Про це повідомив голова Митної служби Максим Нефьодов в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"До 5 робочих днів на розгляд скарги щодо роботи нової митниці. Спробуємо відповідати по суті, людською мовою. Вся комунікація виключно в електронній формі", - повідомив він.

Також наголошується, що в кожному регіоні виділені люди, яким будуть перенаправлятися скарги, а на центральному рівні Митниця буде відстежувати статистику і об'єктивність відповіді.

"Але відразу кажу - це інструмент реакції на проблеми, а не спам кшталт "знизьте мита". На таке відповідати не будемо", - підкреслив Нефьодов.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет міністрів схвалив законопроект про введення нових митних тарифів. Законопроект буде зареєстрований у Верховній Раді орієнтовно через тиждень.

Крім того, з призначенням Нефьодова зросло невиконання митницею плану надходжень до бюджету.

5 липня Кабінет Міністрів України призначив керівником Державної митної служби Максима Нефьодова.

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