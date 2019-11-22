Митниця запустила в тестовому режимі онлайн-систему скарг

Митна служба запустила в тестовому режимі онлайн-систему скарг.

Про це повідомив голова Митної служби Максим Нефьодов в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.



"До 5 робочих днів на розгляд скарги щодо роботи нової митниці. Спробуємо відповідати по суті, людською мовою. Вся комунікація виключно в електронній формі", - повідомив він.



Також наголошується, що в кожному регіоні виділені люди, яким будуть перенаправлятися скарги, а на центральному рівні Митниця буде відстежувати статистику і об'єктивність відповіді.



"Але відразу кажу - це інструмент реакції на проблеми, а не спам кшталт "знизьте мита". На таке відповідати не будемо", - підкреслив Нефьодов.



Як повідомляли Українські Новини, Кабінет міністрів схвалив законопроект про введення нових митних тарифів. Законопроект буде зареєстрований у Верховній Раді орієнтовно через тиждень.

Крім того, з призначенням Нефьодова зросло невиконання митницею плану надходжень до бюджету.

5 липня Кабінет Міністрів України призначив керівником Державної митної служби Максима Нефьодова.