Первый замминистра экономики Нефедов стал главой Таможни

Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала главой Государственной таможенной службы первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова.

Об этом он сам написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Выиграл конкурс на главу органа, который должен стать прозрачной таможней", - написал он.

Нефедов был назначен на должность заместителя министра в феврале 2015 года, а на должность первого зама - в ноябре 2016 года.

Он закончил КНУ им. Шевченко по специальности экономическая теория.

Работал в Golden Gate Business c 2004 по 2006 бизнес аналитиком.

С 2006 по 2010 работал в Dragon Capital директором инвестиционно-банковского департамента.

С 2010 Нефедов работал управляющим партнером в ICON Private Equity.

К последнему этапу конкурса кроме Нефедова был допущен проректор по учебной работе Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш и руководитель общественной организации "Центр развития цифровой экономики", эксперт Центра социально-экономических исследований "CASE Украина" Андрей Саварец.

Как сообщали Українськi Новини, в марте Кабинет Министров объявил конкурс на должности председателей Государственной налоговой и таможенной служб.

Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала заместителя министра финансов Сергея Верланова председателем Государственной налоговой службы.

Тем временем Максим Нефедов задекларировал 496,962 тыс. гривен доходов за 2016 год.