Первый замминистра экономики Нефедов стал главой Таможни

Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала главой Государственной таможенной службы первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова.\r\nОб этом он сам написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Выиграл конкурс на главу органа, который должен стать прозрачной таможней", - написал он.\r\nНефедов был назначен на должность заместителя министра в феврале 2015 года, а на должность первого зама - в ноябре 2016 года.\r\nОн закончил КНУ им. Шевченко по специальности экономическая теория.\r\nРаботал в Golden Gate Business c 2004 по 2006 бизнес аналитиком.\r\nС 2006 по 2010 работал в Dragon Capital директором инвестиционно-банковского департамента.\r\nС 2010 Нефедов работал управляющим партнером в ICON Private Equity.\r\nК последнему этапу конкурса кроме Нефедова был допущен проректор по учебной работе Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш и руководитель общественной организации "Центр развития цифровой экономики", эксперт Центра социально-экономических исследований "CASE Украина" Андрей Саварец.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в марте Кабинет Министров объявил конкурс на должности председателей Государственной налоговой и таможенной служб.\r\nКомиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала заместителя министра финансов Сергея Верланова председателем Государственной налоговой службы.\r\nТем временем Максим Нефедов задекларировал 496,962 тыс. гривен доходов за 2016 год.