С назначением Нефедова выросло невыполнение таможней плана поступлений в бюджет

По данным Государственной казначейской службы Украины, с момента назначения Максима Нефедова на должность председателя Государственной таможенной службы Украины выполнение поступлений в государственный бюджет таможенных платежей снизилось. А именно в июле невыполнение таможней плана составило 889,0 млн гривен, в августе - 6 143,0 млн гривен, а в сентябре - 4 899,1 млн гривен.

Такой вывод можно сделать из ответа Министерство финансов Украины на запрос Українських Новин.

"По отчетным данным Государственной казначейской службы Украины выполнения помесячной росписи таможенных платежей в общий фонд Государственного бюджета Украины в 2019 году составили: в январе роспись - 25 526,6 млн гривен, поступления - 22 519,2 млн гривен (невыполнение - 3 007, 4 млн гривен), в феврале роспись - 27 563,0 млн гривен, поступления - 25 564,9 млн гривен (невыполнение - 1 998,1 млн гривен), в марте роспись 30 480,3 млн гривен, поступления - 27 554,8 млн гривен (невыполнение - 2 925,5 млн гривен), в апреле роспись - 28 729,9 млн гривен, поступления - 25 316,0 млн гривен (невыполнение - 3 413,9 млн гривен), в мае роспись - 29 385,8 млн гривен, поступления - 27 449,0 млн гривен (невыполнение - 1 936,7 млн гривен), в июне роспись - 28 514,6 млн гривен, поступления - 23 458,3 млн гривен (невыполнение - 5 056,3 млн гривен), в июле роспись - 29 877,5 млн гривен, а поступления - 28 988,5 млн гривен (невыполнение - 889,0 млн гривен), в августе роспись - 31 357,5 млн гривен, поступления - 25 214,5 млн гривен (невыполнение - 6 143,0 млн гривен), в сентябре роспись - 31 535,2 млн гривен, поступления - 26 636,1 млн гривен (невыполнение - 4 899,1 млн гривен)", - указано в ответе.

Напомним, 5 июля Кабинет Министров Украины назначил руководителем Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

Нефедов был назначен на должность заместителя министра экономического развития и торговли в феврале 2015 года, а на должность первого заместителя - в ноябре 2016 года.

Он закончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка по специальности "экономическая теория". Работал в Golden Gate Business c 2004 по 2006 бизнес-аналитиком. С 2006 по 2010 работал в Dragon Capital директором инвестиционно-банковского департамента. С 2010 Нефедов работал управляющим партнером в ICON Private Equity.

Как сообщали Українські Новини, 31 октября глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан заявил, что считает руководителя Государственной таможенной службы Максима Нефедова неэффективным руководителем и подтвердил консультации с бывшим первым вице-премьер-министром Валерием Хорошковским.

29 октября Государственная фискальная служба Украины сообщила, что в сентябре текущего года поступление таможенных платежей в госбюджет выполнено на 87,4%, а значит таможня Нефедова не выполнила план по доходам бюджета на 12%.

Ранее СМИ сообщили, что за первые месяцы управления Нефедова на таможне выросла коррупция и уменьшились поступления в госбюджет на 15 млрд гривен.

24 октября премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил Нефедову в течение 2 недель разработать стратегию развития таможенной инфраструктуры, а также план запуска сканеров на таможне.