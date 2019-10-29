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29 октября 2019, вторник, 11:40 790
Политика 2019-10-29T11:40:13+02:00
Українські Новини
Таможня Нефедова не выполнила план по доходам бюджета на 12%

Таможня Нефедова не выполнила план по доходам бюджета на 12%

Таможня, Платежи, Максим Нефедов
Таможня. Фото: 5 канал
Таможня. Фото: 5 канал

В сентябре текущего года поступление таможенных платежей в государственный бюджет выполнено на 87,4%.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

Отмечается, что в июле 2019 года в госбюджет перечислено таможенных платежей на общую сумму 33,8 млрд гривен, что составляет 100,4% от плановых показателей, перевыполнение составляет 0,1 млн гривен.

В августе в госбюджет перечислено таможенных платежей на общую сумму 28,6 млрд гривен, что составляет 81,2% от плановых показателей, невыполнение составляет 6,6 млрд гривен.

В сентябре 2019 в госбюджет перечислено таможенных платежей на общую сумму 31,0 млрд гривен, что составляет 87,4% от плановых показателей, невыполнение составляет 4,5 млрд гривен.

При этом отмечается, что основными факторами, которые повлияли на поступление таможенных платежей, являются: укрепление курса гривны; ограничительные меры в торговле между Украиной и Российской Федерацией; введение с января текущего года освобождения от налогообложения НДС импорта солнечных панелей, ветроэнергетических установок и трансформаторов; уменьшение с января 2016 года в течение 10 лет до нулевого уровня ставок ввозной (вывозной) пошлины на товары происхождением из ЕС в рамках соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как сообщали Українські Новини, в начале июля Кабинет Министров назначил главой Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

После этого Нефедов представил на заседании правительства стратегию развития Государственной таможенной службы.

Стратегия охватывает 5 основных направлений: построение е-таможни, которая предусматривает электронизацию всех процессов для уменьшения субъективизма, облегчения работы инспекторов и ускорения таможенных процедур.

Кадровая реформа, благодаря которой сотрудников переведут на срочные контракты, и будет постепенное увеличение зарплат до рыночного уровня в регионе, где базируется персонал.

Планируются также инвестиции в таможенную инфраструктуру как за счет перевыполнения плана поступлений, так и за счет использования инструментов государственно-частного партнерства.

Благодаря этому удастся закупить сканеры, ввести автоматический весовой контроль, камеры с возможностью дистанционного управления, автоматическое распознавание номеров автомобилей.

Также предусматривается интеграция в таможню сообщества ЕС.

Как сообщали Українські Новини, ранее Кабинет Министров назначил главой Государственной Таможенной службы Максима Нефедова.

Тем временем стало известно, сколько зарабатывает глава Таможни Нефедов.

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