Таможня Нефедова не выполнила план по доходам бюджета на 12%

В сентябре текущего года поступление таможенных платежей в государственный бюджет выполнено на 87,4%. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы. Отмечается, что в июле 2019 года в госбюджет перечислено таможенных платежей на общую сумму 33,8 млрд гривен, что составляет 100,4% от плановых показателей, перевыполнение составляет 0,1 млн гривен. В августе в госбюджет перечислено таможенных платежей на общую сумму 28,6 млрд гривен, что составляет 81,2% от плановых показателей, невыполнение составляет 6,6 млрд гривен. В сентябре 2019 в госбюджет перечислено таможенных платежей на общую сумму 31,0 млрд гривен, что составляет 87,4% от плановых показателей, невыполнение составляет 4,5 млрд гривен. При этом отмечается, что основными факторами, которые повлияли на поступление таможенных платежей, являются: укрепление курса гривны; ограничительные меры в торговле между Украиной и Российской Федерацией; введение с января текущего года освобождения от налогообложения НДС импорта солнечных панелей, ветроэнергетических установок и трансформаторов; уменьшение с января 2016 года в течение 10 лет до нулевого уровня ставок ввозной (вывозной) пошлины на товары происхождением из ЕС в рамках соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Как сообщали Українські Новини, в начале июля Кабинет Министров назначил главой Государственной таможенной службы Максима Нефедова. После этого Нефедов представил на заседании правительства стратегию развития Государственной таможенной службы. Стратегия охватывает 5 основных направлений: построение е-таможни, которая предусматривает электронизацию всех процессов для уменьшения субъективизма, облегчения работы инспекторов и ускорения таможенных процедур. Кадровая реформа, благодаря которой сотрудников переведут на срочные контракты, и будет постепенное увеличение зарплат до рыночного уровня в регионе, где базируется персонал. Планируются также инвестиции в таможенную инфраструктуру как за счет перевыполнения плана поступлений, так и за счет использования инструментов государственно-частного партнерства. Благодаря этому удастся закупить сканеры, ввести автоматический весовой контроль, камеры с возможностью дистанционного управления, автоматическое распознавание номеров автомобилей. Также предусматривается интеграция в таможню сообщества ЕС. Как сообщали Українські Новини, ранее Кабинет Министров назначил главой Государственной Таможенной службы Максима Нефедова. Тем временем стало известно, сколько зарабатывает глава Таможни Нефедов.