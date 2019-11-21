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21 ноября 2019, четверг, 19:22 11
Судебная власть 2019-11-21T19:22:22+02:00
Українські Новини
Нефедов рассказал о введении новых таможенных тарифов

Нефедов рассказал о введении новых таможенных тарифов

Максим Нефедов, Таможенная служба, Таможенные тарифы
Максим Нефедов. Фото: instagram.com/nefyodov
Максим Нефедов. Фото: instagram.com/nefyodov

Кабинет министров одобрил законопроект о введении новых таможенных тарифов, сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов в четверг, 21 ноября, в Facebook.

"Я еще на прошлой должности в Министерстве развития экономики, торговли ходил в Верховную Раду с законопроектом относительно нового таможенного тарифа. Потому что действующий у нас на основе Гармонизированной системы версии 2012 года, а весь мир уже перешел на версию 2017 года", - написал Нефедов.

По его словам, это является следствием возникновения несопоставимой статистики, проблем с классификацией новых устройств и возможностей для людей "проходить между лазейками". "И банально вместо copy-paste при импорте надо другие цифры вводить. Когда комитет сложно как-то отреагировал, была странная дискуссия относительно того, что мидиям и осьминогам теперь будет сложнее. Заходим на новый круг - вчера Кабинет министров одобрил этот законопроект заново", - добавил чиновник, не указав деталей данного документа.

Законопроект будет зарегистрирован в Верховной Раде ориентировочно через неделю.

Как сообщали Українські Новини, с назначением Нефедова выросло невыполнение таможней плана поступлений в бюджет.

Напомним, 5 июля Кабинет Министров Украины назначил руководителем Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

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