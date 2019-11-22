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22 листопада 2019, пʼятниця, 08:25 39
Силові структури 2019-11-22T12:15:03+02:00
Українські Новини
В зоні ООС бойовики не припиняють обстріли: ЗСУ зазнали втрат

В зоні ООС бойовики не припиняють обстріли: ЗСУ зазнали втрат

ООС, Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, Втрати в зоні ООС
Обстріл. Фото: Міноборони України
Обстріл. Фото: Міноборони України

В той час, як в Петровському почали демонтувати фортифікації, за минулу добу, 21 листопада, бойовики шість разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. Троє військовослужбовців отримали травми, повідомили в прес-центрі ООС.

"21 листопада збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно. Крім того, зафіксовано вогонь з ПТРК", – йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" російські окупаційні війська здійснили чотири обстріли. Двічі біля Водяного бойовики стріляли з мінометів калібру 82 мм, знарядь БМП-1, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Неподалік Невельського вівся вогонь з великокаліберних кулеметів, а поблизу Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано два ворожих обстріли. Неподалік Шумів стріляли з протитанкового ракетного комплексу, а біля Кондрашівки-Нової – з підствольних гранатометів.

"Вчора, 21 листопада, внаслідок обстрілу, бойові травми отримали 3 військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил", – розповіли в ООС.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 3 рази обстріляли позиції підрозділів операції об'єднаних сил (ООС) 20 листопада, 6 українських військових поранені.

Військові збили безпілотник бойовиків з небезпечним вантажем.

Раніше командир 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади полковник Євген Коростельов помер через мінно-вибухової травми, отриманої в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС).

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