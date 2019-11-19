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19 ноября 2019, вторник, 20:08 102
Силовые структуры 2019-11-19T20:12:12+02:00
Українські Новини
Военные сбили беспилотник боевиков с опасным грузом

Военные сбили беспилотник боевиков с опасным грузом

Военные, Беспилотник, война на Донбассе, ООС

Украинские военные сбили беспилотный летательный аппарат боевиков в зоне операции Объединенных сил в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в направлении Горловки Донецкой области летел разведывательный беспилотник боевиков.

Украинские военные сбили его сосредоточенным огнем из стрелкового оружия.

"При падении на нежилом дворе БПЛА сдетонировал, что может свидетельствовать об опасном грузе, которым враг пытался поразить наших военных", - говорится в сообщении.

Остатки сбитого аппарата военные передали специалистам специальных подразделений для изучения и идентификации.

Как сообщали Українськi Новини, командир 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады полковник Евгений Коростелев умер из-за минно-взрывной травмы, полученной в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС)

14 ноября, в зоне проведения операции Объединенных Сил в Луганской области, от смертельного ранения, полученного во время обстрела наших позиций со стороны наемников РФ, погиб Юрий Хомик, 1963 года рождения, житель города Владимир-Волынский, военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады.

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