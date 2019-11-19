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19 ноября 2019, вторник, 10:14 120
Силовые структуры 2019-11-19T10:14:54+02:00
Українські Новини
В Харькове в госпитале скончался подорвавшийся на мине командир 128-й ОМБр Коростелев

В Харькове в госпитале скончался подорвавшийся на мине командир 128-й ОМБр Коростелев

Смерть, Военный, Гибель, ООС
Евгений Коростелев Фото: Украинский милитарный портал
Евгений Коростелев Фото: Украинский милитарный портал

Командир 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады полковник Евгений Коростелев умер из-за минно-взрывной травмы, полученной в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня, около 4:00, ушел из жизни командир 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады полковник Евгений Коростелев. Офицер умер в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона, так и не придя в сознание после тяжелого ранения", - сказано в нем.

Отмечается, что минно-взрывные травмы полковник Коростелев получил 12 ноября во время выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил.

Спасти боевого офицера медикам не удалось. "Полковник Евгений Коростелев командование бригады принял около трех недель назад, но уже за такое короткое время успел продемонстрировать профессионализм, завоевать уважение и авторитет", - говорится в сообщении.

Командование и личный состав Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего офицера.

Как сообщали Українськi Новини, 14 ноября, в зоне проведения операции Объединенных Сил в Луганской области, от смертельного ранения, полученного во время обстрела наших позиций со стороны наемников РФ, погиб Юрий Хомик, 1963 года рождения, житель города Владимир-Волынский, военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады. Тем временем, количество погибших военных из-за взрыва в Балаклее увеличилось до 3.

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