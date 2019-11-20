На Донбассе боевики ранили шестерых бойцов ВСУ

Боевики 3 раза обстреляли позиции подразделений операции объединенных сил (ООС) 20 ноября, 6 украинских военных ранены.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 2 обстрела вблизи Березового и Талаковки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник 1 раз обстрелял Гладосово.

В течение текущих суток ранения в результате обстрелов получили 6 военнослужащих из состава Объединенных сил.

На одном из участков украинская сторона дважды запрашивала "тишину", чтобы оказать помощь раненым.

Боевики делали вид, что соглашались и продолжали вести огонь из автоматических гранатометов.

На участке разведения №1 (Станица Луганская) завершилось строительство моста.

Продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области по демонтажу фортификационных сооружений.

На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, по графику завершен процесс очистки территорий от взрывоопасных предметов.

Как сообщали Українськi Новини, военные сбили беспилотник боевиков с опасным грузом.

Ранее командир 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады полковник Евгений Коростелев умер из-за минно-взрывной травмы, полученной в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС).