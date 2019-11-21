Представництво ЄС привітали Україну з днем Свободи і Гідності

Представництво Євросоюзу в Україні привітало з шостою річницею Революції Гідності і заявило про підтримку України. Про це написало представництво в Facebook.

"Ми вітаємо Україну з Днем гідності і свободи. Шість років тому героїчні українці вийшли на Майдан заради боротьби за свою гідність і європейське майбутнє. Ми ніколи не забудемо ті драматичні події та людські жертви. Євросоюз твердо підтримує Україну в забезпеченні безпечного, заможного і демократичного майбутнього для своїх громадян", — йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні ввечері, 21 листопада, в Києві почалося віче, присвячене шостій річниці Революції Гідності.

Сьогодні, 21 листопада, шоста річниця з початку Революції Гідності в Україні.

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Тим часом у ДБР створили підрозділ по розслідуванню справ Євромайдана.

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