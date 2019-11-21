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21 листопада 2019, четвер, 22:15 3
Зовнішня політика 2019-11-21T22:38:23+02:00
Українські Новини
Представництво ЄС привітали Україну з днем Свободи і Гідності

Представництво ЄС привітали Україну з днем Свободи і Гідності

Євросоюз, представництво ЄС, День гідності і свободи

Представництво Євросоюзу в Україні привітало з шостою річницею Революції Гідності і заявило про підтримку України. Про це написало представництво в Facebook.

"Ми вітаємо Україну з Днем гідності і свободи. Шість років тому героїчні українці вийшли на Майдан заради боротьби за свою гідність і європейське майбутнє. Ми ніколи не забудемо ті драматичні події та людські жертви. Євросоюз твердо підтримує Україну в забезпеченні безпечного, заможного і демократичного майбутнього для своїх громадян", — йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні ввечері, 21 листопада, в Києві почалося віче, присвячене шостій річниці Революції Гідності.

Сьогодні, 21 листопада, шоста річниця з початку Революції Гідності в Україні.

Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою вшанували пам'ять героїв Небесної сотні.

Тим часом у ДБР створили підрозділ по розслідуванню справ Євромайдана.

Раніше колишній начальник управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк заявив, що розслідування справ Майдану зупинено.

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