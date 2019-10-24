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24 октября 2019, четверг, 12:34 1768
Политика 2019-10-24T12:35:42+03:00
Українські Новини
Расследование дел Майдана остановлено, - Горбатюк

Расследование дел Майдана остановлено, - Горбатюк

Майдан, Сергей Горбатюк, Убийства активистов, Расследование преступлений Майдана, Дела Майдана
Горбатюк Сергей. Фото: Facebook/Горбатюк Сергей
Горбатюк Сергей. Фото: Facebook/Горбатюк Сергей

Бывший начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявляет, что расследование дел Майдана остановлено.

Об этом он заявил на брифинге, передают Українськi Новини.

Он отметил, что уволен с должности начальник управления спецрасследований приказом генпрокурора Руслана Рябошапки от 22 октября в связи с "реорганизацией ведомства".

По словам Горбатюка, за годы его работы управление спецрасследований демонстрировало крайне высокие показатели. Так, было сообщено о подозрении по делам Майдана 448 лицам, в суд передано 298 обвинительных актов, вынесено 57 приговоров.

"К сожалению, на сегодняшний день работа фактически приостановлена", - заявил Горбатюк.

Он также отметил, что не прошли "переаттестацию" 6 следователей его управления, которые успешно расследовали дела об убийстве активистов Евромайдана.

Горбатюк отметил, что Рябошапка и его заместитель Виктор Чумак не выполнили поручение Президента Владимира Зеленского о помощи в расследовании "майдановских дел".

В частности в новосозданный департамент надзора за "майдановскими делами" не назначены сотрудники, которые вели расследование этих уголовных производств последние 5 лет.

Как сообщали Українськi Новини, Генеральная прокуратура уволила начальника управления спецрасследований Сергея Горбатюка.

Ранее Генеральная прокуратура сообщила о намерениях провести аудит деятельности управления специальных расследований.

19 сентября Верховная Рада создала Офис генерального прокурора.

Все прокуроры Генпрокуратуры для назначения в Офис генпрокурора обязаны пройти переаттестацию.

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