Пашинського в СІЗО допитали у справі про розстріли на Майдані

Святошинський районний суд Києва допитав колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського (фракція "Народний фронт") в якості свідка стосовно кримінальних проваджень про злочини, скоєні під час масових протестів у 2013-2014 роках.

Про це свідчить трансляція допиту Пашинського зі слідчого ізолятора, передають Українські Новини.



Екс-депутат повідомив, що йому не було відомо про постріли в міліціонерів близько 6:00 20 лютого 2014 року.



Також він вважає, що команди на штурм міліціонерів не було - це був стихійний рух.



Пашинський повідомив, що йому невідомо, під чиїм контролем перебувала будівля консерваторії, і він не знав ні про яку зброю в Пасажі в центрі Києва.



Як повідомляли Українські Новини, 7 жовтня суд заарештував Пашинського.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 грудня 2016 року в Київській області відбувся словесний конфлікт між екс-депутатом і громадянином Хімікусом. Він дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) і вистрілив чоловікові ліву ногу.

Громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, нанесення тілесних ушкоджень є тяжкими.



Крім того, Рябошапка заявив, що Пашинському "світить" три нових підозри.



Тим часом, Пашинський зустрів свій день народження в СІЗО.