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21 листопада 2019, четвер, 17:17 108
Силові структури 2019-11-21T17:30:02+02:00
Українські Новини
Пашинського в СІЗО допитали у справі про розстріли на Майдані

Пашинського в СІЗО допитали у справі про розстріли на Майдані

Майдан, Сергій Пашинський, Допит, Злочини проти Майдану
Сергій Пашинський
Сергій Пашинський

Святошинський районний суд Києва допитав колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського (фракція "Народний фронт") в якості свідка стосовно кримінальних проваджень про злочини, скоєні під час масових протестів у 2013-2014 роках.

Про це свідчить трансляція допиту Пашинського зі слідчого ізолятора, передають Українські Новини.

Екс-депутат повідомив, що йому не було відомо про постріли в міліціонерів близько 6:00 20 лютого 2014 року.

Також він вважає, що команди на штурм міліціонерів не було - це був стихійний рух.

Пашинський повідомив, що йому невідомо, під чиїм контролем перебувала будівля консерваторії, і він не знав ні про яку зброю в Пасажі в центрі Києва.

Як повідомляли Українські Новини, 7 жовтня суд заарештував Пашинського.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 грудня 2016 року в Київській області відбувся словесний конфлікт між екс-депутатом і громадянином Хімікусом. Він дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) і вистрілив чоловікові ліву ногу.

Громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, нанесення тілесних ушкоджень є тяжкими.

Крім того, Рябошапка заявив, що Пашинському "світить" три нових підозри.

Тим часом, Пашинський зустрів свій день народження в СІЗО.

 

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