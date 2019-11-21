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21 листопада 2019, четвер, 13:44 11
Суспільство 2019-11-21T14:30:02+02:00
Українські Новини
У Новояворівську Львівської області розпочався опалювальний сезон

У Новояворівську Львівської області розпочався опалювальний сезон

Кабмін, Опалювальний сезон, Новояворівськ, Мінрегіон, Новий Розділ
Новояворівска ТЕЦ. Фото: wikimapia.org
Новояворівска ТЕЦ. Фото: wikimapia.org

Проблеми з початком опалювального сезону 2 міст Львівської області майже вирішилися - Кабінет Міністрів заявляє, що у Новояворівську почалося підключення систем опалення, у Новому Роздолі запуск систем запланований на 22 листопада.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду, передають Українські Новини.

"Сьогодні вранці розпочато нагрівання систем, протягом дня в будинки жителів міста почне надходити тепло. У Новому Роздолі продовжують ремонтні роботи. Бригади працюють безперервно, вже ліквідували 4 пориви на теплотрасах. Запуск опалення запланований на завтра", - сказано в ньому.

Майже всі працівники місцевих теплоелектроцентралей вже оформлені на роботу і отримали перші виплати по зарплаті.

Наголошується, що уряд притягнув до дисциплінарної відповідальності керівництво Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) за допущення зриву опалювального сезону в регіоні і відсторонив його від виконання обов'язків.

Згідно з повідомленням Міністерства розвитку громад і територій, тепло у житлових будинках та об'єктах соціальної сфери у Новояворівську з'явиться протягом 1-2 діб після запуску систем опалення.

Мінрегіон підкреслює, що в четвер у Новому Роздолі заплановані роботи із заповнення водою мереж для забезпечення робочого тиску в трубопроводах.

Як повідомляли Українські Новини, Львів направив співробітників свого комунального підприємства для ліквідації проривів у тепломережі у Новому Роздолі.

Допомогу містам також надала Львівська обладміністрація, виділивши 2,7 млн гривень.

Раніше поліція взяла під охорону ТЕЦ в Новому Роздолі і Новояворівську.

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