У Новояворівську Львівської області розпочався опалювальний сезон

Проблеми з початком опалювального сезону 2 міст Львівської області майже вирішилися - Кабінет Міністрів заявляє, що у Новояворівську почалося підключення систем опалення, у Новому Роздолі запуск систем запланований на 22 листопада.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду, передають Українські Новини.

"Сьогодні вранці розпочато нагрівання систем, протягом дня в будинки жителів міста почне надходити тепло. У Новому Роздолі продовжують ремонтні роботи. Бригади працюють безперервно, вже ліквідували 4 пориви на теплотрасах. Запуск опалення запланований на завтра", - сказано в ньому.

Майже всі працівники місцевих теплоелектроцентралей вже оформлені на роботу і отримали перші виплати по зарплаті.

Наголошується, що уряд притягнув до дисциплінарної відповідальності керівництво Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) за допущення зриву опалювального сезону в регіоні і відсторонив його від виконання обов'язків.

Згідно з повідомленням Міністерства розвитку громад і територій, тепло у житлових будинках та об'єктах соціальної сфери у Новояворівську з'явиться протягом 1-2 діб після запуску систем опалення.

Мінрегіон підкреслює, що в четвер у Новому Роздолі заплановані роботи із заповнення водою мереж для забезпечення робочого тиску в трубопроводах.

Як повідомляли Українські Новини, Львів направив співробітників свого комунального підприємства для ліквідації проривів у тепломережі у Новому Роздолі.

Допомогу містам також надала Львівська обладміністрація, виділивши 2,7 млн гривень.

Раніше поліція взяла під охорону ТЕЦ в Новому Роздолі і Новояворівську.