Львов направил сотрудников "Львовтеплоэнерго" в Новый Раздол для ликвидации прорывов на теплосети

"Львовтеплоэнерго" в Новый Раздол (Львовская область), где до сих пор не начался отопительный сезон, для ликвидации прорывов на теплосети. Об этом говорится в сообщении Львовского горсовета, передают Українські Новини.

Директор ЛКП "Львовтеплоэнерго" Валентин Вольский сообщил, что работники предприятия работают в Новом Роздоле - ликвидируют порывы, обнаруженные на тепловых сетях.

По его словам, на этой неделе жители должны получить тепло.

"Мы помогаем Новому Роздолу подать тепло в квартиры. При запуске теплосетей обнаружены прорывы. Сегодня наши сотрудники работают над их ликвидацией. Первоочередная задача - ликвидировать три прорыва на магистральных трубопроводах. Все работы планируем завершить сегодня, чтобы на этой неделе жители получили тепло", - сообщил Вольский.

В Новом Раздоле и Новояворовске возникла угроза срыва отопительного сезона из-за проблем с теплоснабжающим предприятием.

Вследствие сложившейся ситуации, 60 тыс. жителей этих городов остаются без тепла.

Как сообщали Українські Новини, полиция взяла под охрану ТЭЦ в Новояворовске и Новом Раздоле во Львовской области - в городах, в которых до сих пор не начался отопительный сезон.

Львовская область заявляла, что намерена запустить отопительный сезон в Новояворовске до 18 ноября, однако не запустила.

Сроки по старту отопительного сезона в Новом Раздоле неизвестны.

Кабинет Министров рассчитывал на начало отопительного сезона в Новом Раздоле и Новояворовске (оба - Львовская область) 17-18 ноября.

Кабинет Министров обязал Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины" обеспечить стабильное газоснабжение жителей городов Новояворовск и Новый Раздол Львовской области в отопительном сезоне 2019/2020 годов.

Львовская областная государственная администрация 31 октября решила дополнительно выделить 2,7 млн гривен на недопущение срыва отопительного сезона в Новом Раздоле и Новояворовске.

В августе 2018 года суд арестовал и передал Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, ТЭЦ "Новояворовск" и "Новый Раздол" во Львовской области.

Директор НАБУ Артем Сытник отметил, что имущество арестовано в рамках расследования факта присвоения 1,4 млрд гривен при поставках газа на указанные ТЭЦ предприятиями, подконтрольными на то время депутатам Верховной Рады Богдану и Ярославу Дубневичам (фракция "Блок Петра Порошенко").

В 2017 году Соломенский районный суд Киева разрешил НАБУ изъять документы Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг по делу научно-производственного предприятия "Энергия-Новояворовск" (Львовская область).