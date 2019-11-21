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21 листопада 2019, четвер, 12:16 30
Судова влада 2019-11-21T14:45:02+02:00
Українські Новини
Прокуратура оскаржила домашній арешт Кондзелі

Прокуратура оскаржила домашній арешт Кондзелі

Арешт, Офіс президента, Світлана Кондзеля
Світлана Кондзеля. Фото: Facebook/Світлана Кондзеля
Світлана Кондзеля. Фото: Facebook/Світлана Кондзеля

Прокуратура оскаржила рішення Вищого антикорупційного суду, який відправив під домашній арешт директора департаменту Офісу Президента Світлану Кондзелю, якій раніше повідомили про підозру.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Апеляційна скарга подана в апеляційну палату Вищого антикорупційного суду.

Прокуратура наполягає на арешті Кондзелі.

Кондзеля підозрюється в тому, що вона разом зі спільниками вимагала хабар за сприяння у призначенні на керівну посаду в Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України".

Як повідомляли Українські Новини, підозрювана у пособництві Кондзелі Ліснича вийшла з СІЗО під заставу в 576 тис. гривень.

Раніше Офіс президента України офіційно підтвердив інформацію ЗМІ про затримання співробітниками НАБУ директора департаменту громадської інформації Офісу Президента Світлани Кондзелі. Так, в Офісі Президента зазначили, що для глави держави немає "своїх" і "чужих".

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