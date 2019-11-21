Прокуратура оскаржила домашній арешт Кондзелі

Прокуратура оскаржила рішення Вищого антикорупційного суду, який відправив під домашній арешт директора департаменту Офісу Президента Світлану Кондзелю, якій раніше повідомили про підозру.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Апеляційна скарга подана в апеляційну палату Вищого антикорупційного суду.

Прокуратура наполягає на арешті Кондзелі.

Кондзеля підозрюється в тому, що вона разом зі спільниками вимагала хабар за сприяння у призначенні на керівну посаду в Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України".

Як повідомляли Українські Новини, підозрювана у пособництві Кондзелі Ліснича вийшла з СІЗО під заставу в 576 тис. гривень.

Раніше Офіс президента України офіційно підтвердив інформацію ЗМІ про затримання співробітниками НАБУ директора департаменту громадської інформації Офісу Президента Світлани Кондзелі. Так, в Офісі Президента зазначили, що для глави держави немає "своїх" і "чужих".